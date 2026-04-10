華航3月營收207.85 億元 首破200億元創新高

華航3月營收207.85 億元。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航集團 3 月份合併營收為 207.85 億元，刷新歷年單月最高紀錄，年增19.98%，其中，客運營收 126.12 億元，月成長3.05%，年成長 26.45%；貨運營收 63.15 億元，月成長 31.08%，年成長 7.09%。第一季營收569.57億元，年增8.19%。

華航指出，3月受中東戰事持續延燒，致航空燃油價格高漲、營運成本增加，將緊密關注國際航空客貨運市場變化，滾動式檢視燃油附加費，彈性調整最適營運航班規模及配置，確保客貨運營運穩定性。

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華航表示，3 月進入賞櫻旅遊熱潮，歐洲、北美、東北亞航線平均載客率皆超過80%，其中以東京、大阪、名古屋、福岡、北海道等最受旅客喜愛，載客率超過90%。4月起，華航為擴大服務旅客，布拉格增至每週三班，並提供一個月免費布拉格機場往返德國德勒斯登中央車站的接駁巴士服務，預估載客率約90%。

貨運方面，華航指出，農曆新年假期後，各行各業積極復產，且受惠 AI 伺服器、半導體機台與設備、無人機等相關貨源出貨強勁，包機需求踴躍，帶動 3 月價量雙雙上揚。

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