TSIA呼籲政府提高氦氣及天然氣儲備 支持重啟核電

台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清呼籲政府提高氦氣及天然氣儲備。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清指出，美伊戰事不僅牽動全球能源市場與運輸安全，也對半導體供應鏈造成間接衝擊，尤其氦氣、氫氣是半導體製程中的核心材料，TSIA會員廠商短期雖尚有庫存因應，也積極尋找替代來源，但考量地緣政治衝突具長期性和不確定性，加上台灣半導體產業規模持續擴大，建議政府參考歐美日等國經驗，提高氦氣及天然氣戰備儲備量，減少外部因素對供應穩定性的衝擊。

TSIA日前舉行第十五屆第二次會員大會，侯永清致詞中特別提到，近期中東地區衝突升溫，特別是美伊之間的戰事發展，不僅牽動全球能源市場與運輸安全，也對半導體供應鏈造成間接衝擊，尤其氦氣、氫氣是半導體製程中的核心材料，會員廠商短期尚有庫存因應，也積極尋找替代來源，但中東地區的地緣政治衝突具有長期性和不確定性，加上台灣半導體產業規模的持續擴大，建議政府參考歐美日等國的經驗，提高氦氣及天然氣戰備儲備量，減少外部因素對供應穩定性的衝擊。

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同時，他也建議，增加與分散採購來源建立多元化的進口來源分配機制，減少對單一地區的依賴，以提升整體供應鏈的韌性，確保台灣在全球半導體產業競爭中的材料供應安全，並具備面對未來可能危機的應對能力。

侯永清指出，隨著半導體製程日益精密，能源需求與碳排壓力同步提升。推動綠色製造、提高能源使用效率、導入再生能源，已成為企業永續發展的必要條件。因此，TSIA再次呼籲政府，提供穩定且可靠的電力供應以確保產業持續發展。

此外，因應未來能源需求，在完成安全評估及符合相關法規前提下，TSIA支持政府提出的重啟核電廠計畫。TSIA也將持續與政府對話，尋求穩定且具競爭力的能源解決方案。

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