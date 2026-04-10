雄獅：中東戰爭引發旅遊市場轉單效應 日韓紐澳訂單大增

雄獅表示，中東戰爭引發旅遊市場轉單效應。圖左一為雄獅發言人賴一青、左二為集團總經理黃信川。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅集團總經理黃信川指出，去年全台出國旅遊人次達1894萬創下歷史新高，隨著航空業擴張航網，如鳳凰城、華盛頓、布拉格等新增航點，米蘭航班天天出發，加上台中直飛釜山、東京等區域佈局，帶動整體運能，預期2026年出境旅遊市場將延續穩定成長態勢。

雄獅發言人賴一青表示，雖然中東爆發戰爭，影響中東轉機航班，但整體訂單動能不減，觀察中東戰爭自3月初以來，在手訂單年增約15%，能見度看至年底，且因中東旅遊暫緩，出現明顯轉單效應，目前包括被消費者視為較安全地區的東北亞、紐澳、美加團都有明顯成長。

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賴一青說，相較於去年第一季同期，日韓、紐澳訂單年增近 30%；美加線為成長黑馬，訂單年增40%；北歐極光訂單能見度已延伸至 2027 年 3 月。

賴一青指出，受到國際油價攀升亦帶動機票燃油附加費上調，進一步推升交通、住宿等旅遊供應鏈成本，目前短程線團費漲幅在2000元以內，長程線則約4000元以內，未來團費調漲將視國際情勢進行滾動式調整。

展望今年，雄獅說，將深化國際化佈局，透過多元產品組合與彈性供應鏈調整，有效分散區域風險，並強化全球市場連結，同時積極展現品牌承諾，聚焦提升服務品質與顧客體驗，以旅客安全與權益為優先，並導入數位化工具，提升營運效率與消費者滿意度。

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