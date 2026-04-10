穩匯＋政府7大措施上陣 央行：輸入性通膨仍屬可控

央行表示，台灣目前的輸入性通膨壓力仍處於可控範圍。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行最新報告指出，儘管中東戰事推升原油及國際原物料價格，帶動國內進口物價上揚，但在央行穩定匯率與政府啟動七大供給面措施因應下，台灣目前的輸入性通膨壓力仍處於可控範圍，今年第一季 CPI 年增率僅 1.23%，情勢相對溫和。

立法院財政委員會下週一將邀請相關部會，就「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討，暨因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形」進行專題報告，央行由副總裁嚴宗大出席說明。

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根據央行報告，中東戰事爆發後，布蘭特原油現貨價格一度飆升至每桶138.21美元。儘管近期美伊達成為期兩週的停火協議，帶動油價自高檔回落，但截至4月9日每桶原油價格仍高達119.03美元，較戰事爆發前大漲66.9%，能源價格壓力仍未解除。

央行指出，油價居高不下已推升全球通膨風險，包括國際能源總署（IEA）、經濟合作暨發展組織（OECD）、國際貨幣基金（IMF）及世界銀行（World Bank）均示警，此波能源危機情勢嚴峻，各國須審慎因應其潛在衝擊。

反映在國內，近期受國際情勢影響，進口原物料及商品成本上升，帶動進口物價走高。央行指出，今年1至3月，以美元計價的進口物價年增率為4.31%；不過新台幣對美元較去年同期升值的情況下，以新台幣計價的進口物價年增幅縮小至0.33%，輸入性通膨壓力仍屬可控。

此外，自中東戰事升溫以來，全球避險需求推升美元走強，新台幣匯率轉趨貶值。央行統計，自2月27日戰事爆發前至4月10日止，新台幣兌美元貶值約1.5%，在主要貨幣中貶幅居中。

央行強調，將持續於外匯市場適時調節，以維持匯率穩定。穩定的新台幣匯率有助於進出口廠商報價與營運規劃，降低避險成本，並可抑制輸入性通膨與通膨預期升溫。

在物價表現方面，央行指出，在政府多項穩價措施發揮效果下，今年第1季消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，整體通膨情勢仍屬溫和。

為因應能源價格上漲對民生的衝擊，政府已推出七大供給面措施，包括：持續實施「亞鄰最低價」調整上限與油價雙緩漲機制；透過專案機制吸收至少60%的汽柴油漲幅；延長關鍵原物料稅負減徵至9月底，並擴大汽柴油貨物稅減徵至50%；4月起桶裝瓦斯貨物稅減半；民生用天然氣與桶裝瓦斯價格凍漲；4月至9月電價不調整；以及公共運輸票價維持凍漲。

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