打造有溫度的全聯 林敏雄：今年營收目標2300億元

全聯董事長林敏雄（中）表示，今年全聯營收將挑戰2300億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯和大全聯去年營收達2200億元，全聯董事長林敏雄表示，今年全聯全台總店數將達1280家，年營收將挑戰2300億元，全聯第3次轉型，將打造為「最有溫度的數位零售品牌」。

林敏雄表示，全聯作為本土企業，農民有事就是全聯的事，當農民外銷遇到困難或農產品出現過剩時，全聯都是第一個伸出援手的通路，「不管怎樣，我一定會到」，跟農友和供應商站在一起。

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全聯行銷協理劉鴻徵表示，全聯至今經過3次轉型，第一個10年是乾貨的全聯、第二個10年是生鮮的全聯，現在進入第3個10年，要打造有溫度的全聯，結合溫層經營和數據經營，成為最有溫度的數位零售品牌。

在溫層經營部份冷商品將持續導入即時、即煮、即微波的「3即」商品，熱商品則掌握熱便當和熱櫃商機，去年熱便當銷量已達1200萬個。

電商部份去年小時達和全電商營收合計已超過100億元，其中小時達去年自營訂單數成長7成，顯示消費者對即時性高度需求，預計4月底推出改版APP，線上服務將擴大生活場域。

目前全聯在全台已有超過1250家門市，PX PAY會員達1100萬人，其中每日到站會員數約90萬、每個月到站會員數約600萬。

全支付會員已達700萬人，穩居電子支付市場前兩大，今年將深化佈局生活繳費、交通通勤、旅遊服務、公益捐款4大生活服務，戰略升級為會員日常。

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