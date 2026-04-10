AI熱潮銳不可當！亞銀估：台灣GDP成長7.6％遙遙領先中國的4.6％

台灣受惠於AI熱潮，GDP成長仍強勁。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕亞洲開發銀行（ADB）10日警告，即使未來幾月油價穩定，亞洲經濟成長仍可能放緩，因為中東戰火的衝擊波及從製造至觀光等各行各業。根據亞銀預測，儘管伊朗戰爭也將衝擊半導體生產，但基於全球人工智慧（AI）熱潮持續，台灣今年經濟仍穩健成長達7.6%，居亞太先進經濟體之冠。

彭博報導，亞銀在其10日公佈的《亞洲發展展望》報告中指出，中東戰火預期將阻礙亞洲開發中經濟的成長，從2025年的5.4%降至今年的5.1%。

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該預期是假設油價逐漸穩定，並在年底前達到戰爭前水準。然而，如果伊朗戰爭延續至今年第3季，由中國、印度等43個經濟體組成的「開發中亞太經濟」之成長恐降一步下修至4.7%，明年4.8%。

亞銀總裁神田真人指出，「開發中亞太經濟的成長面臨嚴峻考驗，雖然該區的直接曝險有限，但仍受能源與其他大宗商品的價格暴漲衝擊，該狀況將導致通膨加劇、金融環境緊縮」。

亞銀預測，中國今年的民間消費持續低迷，經濟成長將從2025年的5%放緩至4.6%，明年4.5%。至於印度，則因外部不利因素的影響，今年其經濟成長將從2025年7.6降至6.9%，亞銀預測，印度應能從其強勁的消費獲得緩衝。

亞銀也預測，亞太先進經濟今年的成長將從去年的2.5%放緩至2.2%。相關經濟體包括台灣、日本、南韓、新加坡、香港、澳洲與紐西蘭。

亞銀報告說，雖然伊朗戰爭也可能因干擾半導體製造的關鍵原料氦氣、硫與石化產品的運輸，而衝擊半導體的生產。但台灣基於AI熱潮持續，以及內需回溫，其經濟成長可望持續穩健。

亞銀預測台灣今年GDP成長7.6%，其次是新加坡的3%、香港2.6%、澳洲2%、韓國與紐西蘭1.9%、日本0.7%，南韓也因AI熱潮的有利因素，其GDP成長從原先預期的1.7%上調0.2個百分點。

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