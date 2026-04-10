股匯齊揚！新台幣連4紅收31.726元 本週勁揚2.46角

股匯齊揚！新台幣連4紅收31.726元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕以巴雙方同意重啟談判，中東緊張情勢降溫，激勵市場風險偏好回升。台股在台積電領軍下強勢上攻，大漲逾500點，大盤指數站上35000點整數關卡，再創歷史新高；新台幣兌美元則站穩31.7元，終場收在31.726元，升值2.2分，惟市場轉趨觀望，總成交量跌破20億美元至19.135億美元。

回顧本週，在美伊達成停火協議後，台北股匯同步走揚。儘管新台幣升勢不若股市凌厲，但仍連續4個交易日收紅，累計升值2.46角、升幅0.78%，週線翻紅。

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匯銀人士指出，中東情勢對金融市場影響雖有鈍化跡象，但尚未完全消失，荷姆茲海峽何時恢復全面通航仍是市場關注焦點，此外，今晚美國將公布的3月消費者物價指數（CPI）也備受關注，該數據為2月底中東戰事爆發以來，首度反映油價波動對通膨的影響，並可能牽動聯準會後續貨幣政策走向。

依據央行統計，截至下午4點，美元指數微跌0.04%；主要亞幣普遍走弱，日圓貶值0.23%、韓元下跌0.36%、新加坡幣小貶0.03%；僅新台幣與人民幣收紅，其中新台幣升值0.07%、人民幣升值0.09%。

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