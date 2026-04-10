永豐金第一季大賺109億創同期新高 年增52％

永豐金今年第一季稅後淨利109.41億元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控今天（10日）公布3月自結獲利，單月稅後淨利27.49億元，2026年第一季累計稅後淨利109.41億元，創下歷史同期新高紀錄，年成長52％，每股稅後純益（EPS）為0.75元，年化股東權益報酬率（ROE）達17％。此外，主要子公司永豐銀行連續第六年、創獲利新高紀錄，稅後淨利達73.49億元，年增18%。

國內各大金控今天先後公布3月單月及1-3月的自結數字。其中，永豐金控今年累積前3個月稅後淨利為109.41億元（年增52%），主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

請繼續往下閱讀...

在子公司方面，永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，稅後淨利達73.49億元，年增18%。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為24%與6%，而金融交易相關淨收益亦增加。資產品質維持良好，銀行逾放比率為0.11%。

京城銀行稅後淨利為15.39億元，除了一月份京城銀國際租賃處分利得2.87億元 ，利息淨收益與手續費淨收益皆有顯著成長。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.06%。

永豐金證券稅後淨利達23.62億元，年增96%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為85%。

此外，若檢視3月份單月表現，根據統計，永豐金3月單月稅後淨利為27.49億元、月減11%，月度間的差異主要受到資本市場波動影響。

其中，永豐銀行3月稅後淨利為19.69億元（月增4%），獲利成長主要因為核心淨收益仍維持強勁的成長動能。京城銀行3月稅後淨利為4.20億元，月減14%。月度間的獲利出現減少，主要是資本利得減少，抵銷利息淨收益與手續費淨收益的成長。永豐金證券3月稅後淨利為5.49億元，月減7%，獲利減少，受到資本利得減少與所得稅費用增加的影響，抵銷手續費淨收益的成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法