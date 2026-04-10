台日股表現亮眼、互補性高 法人建議兩市場同步布局

路博邁日本股票研究總監窪田慶太（左）指出，日本股市正站在結構性轉折點上。右為路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如。（圖為路柏邁提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕不受AI發展疑慮與地緣政治干擾影響，過去一年，台股和日股東證指數分別大漲105%與64%，名列全球股市表現前茅。台股持續是全球AI浪潮最大受益者，擁有最關鍵的半導體供應鏈，在AI基礎建設的爆發性需求下，成為最直接的受惠者。而日股在改革驅動，價值重估紅利下，則持續吸引外資大舉回流。

台日不僅同為全球科技供應鏈的核心樞紐，兩市場的企業基本面強勁改善，加上相對合理的估值，以及市場互補效果，為中長期投資人提供了極具吸引力的佈局機會。

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路博邁日本股票研究總監窪田慶太指出，日本歷經「失落的30年」，日本股市正站在結構性轉折點上。日本企業當前同時具備總體經濟與基本面雙重成長動能，4大長期被市場忽略的優勢正逐一浮現，為投資人提供不可忽視的布局契機。

第一支箭是盈餘成長。日本新內閣積極推動策略性產業投資，並致力提升個人消費支出，藉此帶動經濟成長。結構性通膨環境也為日本企業帶來更高的獲利能見度，經營團隊終於具備轉嫁成本的能力，現金流量產生能力也更加穩健。

第二支箭為消費復甦。即便日本人口持續下滑，但30年來最高的薪資成長水準正快速提升千禧世代與Z世代的消費能力。隨著薪資成長終於跟上通膨腳步，日本消費者購買力實質提升，內需動能正從底部穩步回升，為長期低迷的消費市場注入全新活水。

第三支箭為治理改革。在日本政府與投資人強力要求企業改善資本使用效率下，促使經營團隊積極善用資產負債表—投資未來成長、執行企業併購，並擴大股東回報。股息與股票回購規模均呈現上升趨勢，企業資本改革的成果正轉化為實質回報。

第四支箭則是日本企業抵禦全球動盪的獨特韌性。日本企業歷經「失落的30年」的考驗，磨練出了應變能力，如在終端銷售市場建立在地產線、取得更有利的付款條件等，有效降低匯差風險，並抵禦全球不確定性與波動性。

今年2月大選後，高市早苗首相以壓倒性勝利確立政策走向，市場不確定性顯著降低；日經225指數當月單月大漲10.37%，且漲勢已擴散至中小市值股，顯示市場信心並非由少數權重股獨撐，而是全面復甦的訊號。

日圓走勢的部分，窪田慶太表示，考量到美日利差趨於收斂，以及高市的核能政策對能源進口成本的潛在影響，以及日本10年期公債殖利率在特定條件已展現追趕美債的勢頭，金融機構的海外資產配置策略將面臨重大改變，預期機構將減少買入美元，因此，他認為日圓中長期仍將維持震盪上升的趨勢。

路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如進一步指出，日股雖具備結構性優勢，但若同時將台股納入投資版圖，整體組合的韌性與爆發力將顯著提升。台股以AI科技為核心，記憶體、ABF載板、晶圓代工等次產業動能強勁；日股則以政策受惠、通膨紅利與企業改革為主軸，兩市場擁有不同布局主題、且產業高度互補。

從相關係數來看，台灣科技股與日本工業、金融、消費類股相關係數均低於0.55，有效分散單一市場風險。評價方面，台股本益成長比僅0.44、日本中小型股0.60，均遠低於美國（1.26）與歐洲（1.61），投資CP值更為突出。

王昱如總結表示，台日同步布局兼顧攻守，在波動中更具緩衝、在多頭時更具爆發力。近期地緣政治風險雖擾亂股市情緒，但歷史經驗顯示，此類衝擊影響通常短暫，風險事件消退後市場普遍迎來強勁反彈—反而正是卡位台日雙市場下一階段成長的關鍵時機。

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