瀚荃AI比重上看3成 伺服器電源帶動全年營運雙位數成長

瀚荃執行長楊奕康今天表示，公司今年AI業務比重上看三成，成為推升營運結構轉型的關鍵動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠瀚荃（8103）受惠於人工智慧（AI）伺服器需求快速升溫，帶動電源相關產品出貨放量，AI產品營收占比持續攀升，執行長楊奕康今天表示，公司今年AI業務比重上看三成，成為推升營運結構轉型的關鍵動能，由於主要電源客戶需求年增估計50% ，公司訂單能見度已達6至7月，全年營收挑戰雙位數成長可期。

從短期營運表現來看，瀚荃3月營收3.33億元，月增55.3%、年增25.8%，首季營收9.1億元，約略季對季持平、年增23.3%。對此，楊奕康指出，公司上半年訂單動能明確，第一季與第二季接單狀況穩健，即使保守僅以工業電子與伺服器業務推估，全年仍具備雙位數成長的基礎。

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楊奕康觀察，AI需求成為推升瀚荃營運的核心驅動力，公司早在多年前即布局相關產品，2023年成為關鍵轉折點，AI營收占比自5%快速攀升，今年前三個月已達約20%，隨著訂單持續湧入，全年有望進一步提升至三成以上。在產品結構上，伺服器電源供應器（PSU）、交流轉直流（AC/DC）、直流轉直流（DC/DC）等產品需求顯著增加，並延伸至中央處理器（CPU）與電池備援單元（BBU）等高功率應用，帶動整體出貨規模同步擴大。

隨著AI伺服器架構升級，電力設計正朝向高功率與高密度發展，單機櫃功率由過去3k瓦提升至5.5k瓦，未來甚至上看110k瓦。瀚荃主力產品為板端電源連接器，在瓦數提升的趨勢下，瀚荃將直接受惠於用量與單價的提升，進一步放大營收貢獻。

在產品組合方面，瀚荃近年持續優化結構，伺服器與網通產品占比已由2024年的22%提升至2025年的37%，並持續攀升，成為最大營收來源；相較之下，筆電與消費性電子占比逐步下滑。公司認為，高毛利的伺服器與電源產品比重提升，有助於帶動整體毛利率改善，強化獲利體質。

為因應AI需求快速放量，瀚荃同步加速全球產能布局，目前已在中國與東南亞建立七座生產基地，涵蓋越南、泰國、馬來西亞與寮國等地，並規劃於泰國設立新廠，預計2026年啟動申請。楊奕康指出，現階段產能瓶頸不在廠房，而在於管理人才與擴產速度，未來將透過自動化與AI導入，提升生產效率並緩解人力壓力。

展望後市，瀚荃認為，AI伺服器電力架構升級趨勢確立，帶動連接器與線材需求持續成長，在電源產品出貨擴大與產品組合優化的雙重推動下，全年營運動能穩健，並朝高附加價值與解決方案供應商轉型邁進。

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