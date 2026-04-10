百萬受益人受惠 0050破1.5兆、費用率再降至0.08％

好消息!台股大漲0050規模突破1.5兆、費用率再降至0.08%。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受美伊戰事暫休，台股今日大漲逾550點，元大台灣50（0050）今（10）日強漲逾2%，伴隨美伊戰事逢低加碼資金流入，推升0050規模突破1.5兆元大關，費用率再降至0.08%，百萬受益人同步受惠。

統計自美伊戰事休戰以來，4月8日至4月10日期間大盤大漲6%，受到權值股大漲，0050也繳交出7.2%的亮眼績效。法人分析，在資金青睞權值股的情況下，2023年以來至今年4月9日為止，臺灣50指數累積含息總報酬224.5%，勝出大盤含息報酬率170.6%約53個百分點。

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統計3月台股震盪中，0050淨申購達1469億元，4月以來僅6個工作天淨申購達87.7億元，而0050隨台股回彈、投資人持續加碼，規模迅速突破1.5兆元，費用率也正式降至0.08%，未來也將持續隨規模成長而下降，最低可降至近0.05%，為全台股ETF最低，有利投資人長期持有。

近期證交所擬推出ETF加掛不配息方案，掀起網路熱議，若0050能增掛不配息級別，將更有利小資族放大複利優勢，更省去配息匯費、再投入手續費等成本，市場也引頸期盼最後結果。

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