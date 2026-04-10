代工業務成長 葡萄王首季營收年增1％

葡萄王首季營收年增1%。（葡萄王提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕葡萄王生技（1707）公告3月自結營收為8.6億元，月增37%、年減7%；累計第一季合併營收22.8億元，年增1.14%。葡萄王表示，在OEM／ODM業務持續成長帶動下，整體營運維持穩健，公司將持續優化成長策略，逐步由內需市場導向拓展代工業務及海外市場布局，公司對全年營運表現維持審慎樂觀，並有信心在變動環境中穩步推進成長。

葡萄王表示，事業體中表現最亮眼的是OEM／ODM業務，維持強勁成長續航力，3月營收年增21%，累計1-3月較去年同期成長38.96%。主要動能來自國內外原料銷售持續放量，並受惠於全球關鍵客戶代工訂單需求強勢，帶動益生菌與軟膠囊等重點劑型代工品項穩健成長；藥品訂單亦持續挹注穩定營收。隨著歐美市場對具臨床驗證之猴頭菇原料需求持續升溫，預期將為公司後續營運注入新一波成長動能。

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保健食品「樟芝王系列」因爭取美式賣場會員護照專案優惠活動，創造出單月雙位數成長的出貨成績。台灣事業體在OEM／ODM與自有品牌雙軌推動下，3月營收年增9.82%，累計1-3月年增20.78%。

葡萄王指出，直銷事業體UVACO葡眾3月營收年減10.43%，累計1-3月營收年減4.16%。目前直銷事業正值台灣成熟階段轉向品類延伸及海外佈局調整期，隨著馬來西亞市場吉隆坡營運中心即將啟動營運，營運動能可望持續擴展，為邁向新一波成長高峰奠定良好基礎。

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