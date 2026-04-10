81歲獨居嬤月靠3萬生活！兒見存摺1幕瞬間嚇壞揭崩潰現實

日媒以真實案例揭示，看似正常的獨居生活，恐早已出現生活管理與財務失衡問題。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名81歲婦人和子（化名）自從丈夫過世後，已獨自在鄉下房子生活超過10年，她每月領約14萬日圓（約新台幣3萬元）的年金，沒有房租負擔，生活雖稱不上寬裕，但在55歲的兒子眼中，應該還算過得去，然而一句鄰居的隨口關心，讓他察覺不太對勁，才揭開母親生活的真實狀況。

日媒報導，「她在電話裡聽起來都很正常，也不是會抱怨的人，既然說沒問題，我就以為真的沒問題。」浩一（化名）回憶。浩一已經將近1年未返鄉。直到某天，鄰居問了1句：「最近好像比較少看到你媽媽，她還好嗎？」這句話讓他心中一緊，臨時決定回家看看。

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沒想到，浩一一打開家門，他立刻察覺異狀。門口鞋子凌亂堆放，走廊積了一層灰塵；客廳桌上堆滿未拆的信件，水槽裡還留著未清洗的碗盤。打開冰箱，更讓人心驚，裡面幾乎空無一物，只剩過期的豆腐、醃菜，以及幾瓶水。

他表示，這樣的情況，過去在母親家中從未出現過。更讓他意外的是，和子本人依然神情平靜，甚至笑著問：「怎麼突然回來了？」

浩一表示，他進一步檢查時卻發現，藥袋中仍有未按時服用的藥物，後付款的帳單也被擱置在桌角，遲遲未拆封。

雖然家中水電並未中斷，看似日常運作仍在持續，但實際上，這個「勉強維持正常的生活」，其實只是被勉強撐住的表象。

當晚，浩一請母親拿出存摺查看，卻在看到帳戶餘額的瞬間幾乎難以承受。存款金額遠低於他的預期，甚至讓他一度愣住，難以相信現實。「我真的以為應該還有不少存款，每月14萬年金、沒有房租，也沒有什麼奢侈開銷，怎麼會變成這樣？」他坦言難以理解。

他進一步檢視後發現，年金確實都有按時入帳，但帳戶餘額卻持續下降。問題不在於大額揮霍，而是零星、小額且不規則的支出不斷累積。和子外出購物次數減少，卻開始頻繁使用超商與宅配服務，導致單次支出反而變高。此外，也出現重複購買食物、甚至未食用就丟棄的情況。

甚至有一次和子提領大筆現金後，後續資金流向變得混亂，顯示金錢管理能力已出現問題。「這不是浪費，而是她已經沒辦法把生活好好運轉。」浩一說。

當浩一詢問時，和子沉默了一下，才坦言：「最近做什麼都覺得麻煩，本來想晚點再做，結果就忘了。」從懶得出門買菜、簡單應付三餐，到忘記吃藥、未處理帳單，這些看似微小的變化，正逐步侵蝕和子的生活與財務狀況。

面對母親的狀況，浩一並未責怪，「我也想問她為什麼不說，但她可能連自己做不到了都沒發現。」他說。

之後，他主動向當地支援機構求助，開始規劃導入定期關懷、送餐服務與陪同就醫等協助措施，而非立即安排入住機構。和子一開始對外界協助感到抗拒，反覆表示「不想造成別人困擾」。但在家人陪伴下，也逐漸接受現實。

這次經歷，也讓浩一重新反思自己與母親的距離，「我以為我很了解她的生活，其實只是以為而已，如果能早點發現就好了。不過，也因為現在發現，還來得及做些什麼。」

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