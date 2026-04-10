南部太陽助攻 寶晶能源3月營收1.22億元、月增24.35％

南太陽給力! 寶晶能源3月營收1.22億元、月增24.35%。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕寶晶能源（6987）今（10）日公布3月營收1.22億元、月增24.35%、年增31.71%，首季營收3.23億元、年增率37.69%，成長動能十分強勁。

寶晶能源表示，屏東地區太陽能案場的日均發電小時在3月一舉突破4字頭大關，激增至4.39小時，在發電效率大幅提升的帶動下，不僅3月營收大增，獲利結構也將明顯優化；寶晶能源解釋，目前發售電業務佔營收的八成，在綠電轉供效率提升、匹配率提高的情況下，毛利率也將持續上升，此外，營收占比約19%的儲能業務中，毛利率較佳的「光儲業務」於去年5月全面上線，今年首季毛利率將遠勝去年同期。

請繼續往下閱讀...

同時，因應未來上市櫃規劃，寶晶能源積極拓展表後儲能、虛擬電廠、能源管理（EMS）及綠電交易等多元業務。在綠電交易方面，子公司「寶富電力」採取「獲利導向」的穩健策略，不盲目追求轉供量，而是確保每一筆外購電力交易皆能以合理價格轉售予企業，確保利潤最大化，去年外購電力裝置容量目標為1.5萬kW，預估將創造近1800萬度發電量，持續為公司創造具體的營收與盈利貢獻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法