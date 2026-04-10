操縱和潤股價獲利945萬！前和泰董事蘇紘明認罪繳回所得、檢建請輕判

和泰集團轉投資的和潤企業去年傳出遭和泰大股東遠親蘇家兄弟蘇紘明、蘇明仁炒作；和潤當時表示，和潤企業股票遭炒作一案，經查當事人皆未曾於和潤任職及擔任董監事，亦非本公司內部人。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕現年83歲的和泰汽車前董事蘇紘明，涉嫌於2021年間操縱和潤企業公司（6592）的股價，獲取不法利益高達945萬元。台北地檢署偵結後，依違反證券交易法「操縱股價罪」提起公訴，但考量其坦承犯行且已繳回全部犯罪所得，亦無前科紀錄，建請法院從輕量刑。

起訴書指出，蘇紘明曾任和泰汽車及和泰興業董事，現為某資產管理公司董事長，對於和潤公司的股權結構、市場運作均有相當程度瞭解。檢方認定，其於2021年3月12日至7月19日期間，利用多個證券帳戶介入交易，藉由連續高價買進、相對成交（沖洗買賣）等方式，營造市場交易熱絡假象，誘使不特定投資人跟進買進，進而伺機出脫持股獲利。

請繼續往下閱讀...

檢調查出，在88個交易日中，蘇男有74個交易日進行連續高價買入及大量相對成交，成交量占比達20.51%至78.38%。期間其相對成交數量達3萬7404千股，占總成交量逾兩成，藉由不具實質所有權移轉的交易，製造成交活絡假象，吸引散戶進場。

蘇男在操作期間對股價具高度影響力，曾在36個交易日、合計62次成功拉抬股價，單日影響漲幅最高達26檔；在他停止操作後，和潤企業日均成交量隨即下跌逾五成。檢方認為，蘇男透過先拉抬後出脫的手法，即使過程中略有損失，整體結算仍構成擬制性獲利，扣除損失後不法所得共945萬9661元。

檢方認定，蘇男行為已違反證券交易法「操縱股價罪」，應依同法第171條論處，並請求法院宣告沒收945萬餘元不法所得，考量其於偵訊初期即坦承犯行、態度良好且已繳回全部犯罪所得，且無前科紀錄，建請法院審理時得依刑法第57條規定，酌量從輕量刑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法