記憶體銷售激增 鑫聯大3月營收創單月新高

鑫聯大受惠於記憶體銷售激增，3月營收創下歷史單月新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鑫聯大（3709）受益於桌上型、伺服器中央處理器（CPU）通路銷售強勁，加上記憶體產品（DRAM、SSD、HDD）價量齊揚上漲，以及大型商用專案、佣金收入成長的帶動，3月營收48.37億元，創下歷史單月新高，首季營收118.09億元，寫歷年最強單季表現。

鑫聯大3月營收48.37億元，月增121.2%、年增23.3%，今年首季營收118.09億元，年增33.9%。3月營收創下歷年單月新高，主要受惠於記憶體相關業務需求激增，引發公司銷售金額勁揚。鑫聯大旗下控股公司捷元代理銷售的品牌包括美光（SSD、RAM）、威剛（DRAM、SSD、FLASH）、宇瞻（SSD、RAM）、SanDisk（SSD）、世成科技（Dram、SSD）。

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鑫聯大指出，受益於記憶體漲價，公司庫存水位充足，下游廠商因預期未來續漲而積極拉貨，未來需要觀察的重點是組裝客戶是否發生缺少記憶體的長短料問題，進而影響CPU等其他零組件銷售。今年合併毛利率可望優於去年的毛利率6.09%，進而帶動每股盈餘（EPS）優於2025年的7.11元。

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