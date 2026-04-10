又1宗！中國聚醯胺薄膜涉傾銷 財部展開反傾銷調查

財政部今公告對中國產製進口特定聚醯胺薄膜展開反傾銷稅調查。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，力麟科技申請對自中國產製進口特定聚醯胺薄膜課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅，財政部依申請書所附資料認進口涉案貨物已達傾銷及損害我國產業的合理懷疑，根據業者申請資料，傾銷差率為37.63%，為查明國產同類貨物是否遭受進口產品不公平競爭，經提交關稅稅率審議小組審議，今天（10日）公告展開調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

關務署說明，財政部已依規定移請經濟部就有無損害我國產業進行調查，經濟部應於接獲通知翌日起40日內將初步調查認定結果通知財政部；若經認定有損害我國產業，財政部應於接獲經濟部通知翌日起70日內，做成有無傾銷的初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅。

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另，為防止調查期間進口商大量進口涉案貨物，破壞反傾銷措施救濟效果，申請人也申請對開始臨時課徵反傾銷稅日前90日內進口貨物回溯課徵反傾銷稅，財政部將於完成傾銷最後認定時，一併公告回溯課徵傾銷部分的認定結果。

關務署指出，本案特定聚醯胺薄膜為以重量計含超過50％之聚醯胺-6，不論是否經任何表面處理，但未經進一步加工的薄膜，且其寬度超過5公厘，厚度為0.0114公厘以上至0.0315公厘以下者；主要供下游業者加工後用於食品、化學用品、醫療用品與電子材料等包裝。利害關係人若欲就涉案貨物範圍或公告內容表示意見或提供資料，請於公告日起20日內將書面資料提供關務署。

根據業者申請資料，2024年第4季至2025年第3季中國進口特定聚醯胺薄膜傾銷差率為37.63%。關務署表示，涉案製造出口商如充分配合反傾銷案調查，得獲核定個別傾銷稅率，而我國廠商進口應課徵反傾銷稅之涉案貨物時，須提交涉案廠商生產並直接出口至我國的證明資料，經海關審核後才可適用個別稅率。因此，若進口商欲向財政部就本案申請接受調查，建議通知相關交易的國外出口商或製造商一併於期限內提出申請，以維護權益。

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