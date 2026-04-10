健喬首季營收創單季新高 今年預計推出5項新品

健喬董事長林智暉。（健喬提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健喬信元（4114）公告3月合併營收5.6億元，月增31%、年增17%。累計第一季營收16.3億元，較去年成長12%，創單季歷史新高。

健喬表示，第一季主要的成長動能來自核心產品線持續擴展，其中，心血管與代謝產品群年成長24％，癌症用藥產品年成長34％，婦女健康照護產品亦有23%的年成長率。除了臺灣本地的成長外，健喬在國際市場持續擴張，第一季港澳地區營收也創下歷史新高。

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在今年的新產品方面，健喬表示今年預計推出五項新品。Yselty®（雅絲媞®）膜衣錠100毫克，已於三月正式上市，為全台唯一用於治療停經前女性因子宮肌瘤導致經血過多的藥物。另外，新藥Goofice®（固腹順®）預定於五月上市，Goofice®透過全球首創IBAT抑制機制，有效改善排便頻率與生活品質。

而2026年與再鼎醫藥（Zai Lab）簽署獨家合作協議，引進六項的全球創新療法，其中非侵入性醫療能量技術（Optune®）、小分子精準設計平台（Qinlock®）及高選擇性小分子平台（Augtyro®）已取得台灣上市核准，正積極拓展市場。預計這五項新藥將為健喬注入強勁的成長動能。

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