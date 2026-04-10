中鋼3大鋼品再通過國際認證 助下游搶綠色商機

近日中鋼旗下棒線、電鍍鋅及熱軋酸洗鋼捲等3項重點產品亦通過UL Solution及The International EPD System兩大國際平台的第三類產品環境宣告（EPD）認證。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為因應產品環境資訊揭露的全球趨勢，中鋼去（2025）年已讓鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲等5大核心鋼材，率先取得UL Solutions與The International EPD System兩大國際平台的第三類產品環境宣告（EPD）認證。近期再傳好消息，旗下棒線、電鍍鋅及熱軋酸洗鋼捲等3項重點產品也順利通過認證，讓中鋼主要鋼品幾乎全面涵括在內，盼幫助下游螺絲螺帽、電子零件及汽車零組件業者提升綠色競爭力，在國際供應鏈中爭取更多訂單。

隨著全球環保意識抬頭，產品的「碳足跡」與各項環境影響數據，已成為客戶採購的重要依據，也是打入國際市場的基本門檻。EPD認證依據ISO 14025標準，透過產品生命週期評估（LCA），從原料開採、生產製造、運輸、使用到最終處理，全面計算對氣候變遷、酸雨、臭氧層等環境的影響，並由第三方機構驗證後公開，讓採購端可以清楚比較與選擇產品。

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近年來，歐美與東南亞對鋼鐵產品的環保要求愈來愈嚴格，中鋼也加快腳步接軌國際綠色供應鏈。除了去年10月完成5大核心產品的雙平台認證，涵蓋建築、公共工程與馬達等應用領域外，隨即啟動另外3項產品的驗證作業，近日也正式取得認證。隨著8大鋼品全面完成EPD布局，中鋼不僅提升產品透明度，也進一步強化整體綠色產品競爭力，為下游產業拓展國際市場創造更有利條件。

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