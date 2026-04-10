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麗升Q1營收2.77億、年增197％ 創近7季新高

2026/04/10 15:52

麗升第一季營收2.77億元、年增197% ，創近七季新高。（擷取自官網）麗升第一季營收2.77億元、年增197% ，創近七季新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕麗升能源（8087）今 （10） 日公告3月營收1.32億元，月增率796%、年增率94％，累計首季營收2.77億元、年增率197％，創下近7季以來新高。麗升表示，隨著能源政策推進及申請案陸續獲批，先前累積的工程量能加速釋放，帶動今年第一季營收大幅攀升，樂觀預期全年營運將可維持成長趨勢無虞。

麗升以太陽光電EPC統包工程為主，提供涵蓋規劃、設計、申設、施工與維運一條龍式的完整服務，目前在手案量充足，今年以來進度推展順利，案件申設後陸續進入施工期，依進度陸續認列營收；此外，隨著案場陸續併表，加上外購電力數量逐月遞增，今年子公司香印永續的綠電規模可望大幅成長，在國際減碳壓力及半導體科技大廠需求下，AI浪潮帶動電力需求大增，綠電剛性需求趨勢明確。

同時，麗升也啟動海外發展佈局，優先考量如美國、日本及越南等法規成熟或全球供應鏈重心轉移、迫切需要綠色電力以因應國際碳關稅等市場，未來透過區域的多元佈局，除可確保專案資本回報率外，更能平衡單一區域的政策性風險。

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