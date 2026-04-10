大同智能、大同家電前進家電展 攻家用儲能商機

大同智能、大同家電前進家電展。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）旗下子公司大同智能、大同家電今日都前進2026電器空調影音大展，大同智能主打家用儲能系統Tesla Powerwall，協助用戶提升用電自主與供電穩定性，而大同家電則祭出優惠

能源轉型與電力韌性議題持續升溫，表後儲能需求也從工廠、商辦延伸到居家與小型商用場域，能源服務廠商大同智能看好，市場對於太陽能搭配儲能系統的需求明顯成長，家用儲能設備表現尤其突出，已逐步成為高用電族群與重視供電穩定用戶的重要選項。

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大同智能表示，受惠各領域需求帶動，去年光儲案營收年成長逾88%，今年第一季業績更較去年同期大幅攀升1.5倍。

大同智能也表示，公司是Tesla Powerwall重要合作夥伴，服務據點遍布全台與離島，可就近提供客戶支援並迅速排除問題，以在地的高機動性關鍵優勢取得市場規模。

而Powerwall家用儲能系統提供10年保固，可整合太陽能發電設備與家庭用電系統，除提升綠電自用比例外，在突發停電也可作為備援電源，適用於不能斷電的醫療院所以及企業伺服器機房。以企業伺服器機房為例，Powerwall儲能系統備援使用累計一年超過20小時。

至於大同家電則在展期間祭出限時四天的超值家電優惠與現場互動活動，搶攻商機。

大同綜合訊電公司總經理王琪瑾表示，今年因為國際原物料調漲，連帶影響許多家電價格因應調整，但大同家電不但不調漲價格，反而在這波漲價趨勢之下、逆勢操作降價，展場期間的家電價格絕對讓消費者省錢超有感，以期獲取一般逛展民眾的目光。

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