漲幅太驚人！10多年前金價有多便宜？阿嬤全告訴你

台銀黃金存摺10日的賣出牌價為每公克4873元。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金近期走勢震盪，現貨黃金價格穩定在每盎司4760美元附近，本週迄今金價上漲近2%。若以台銀黃金存摺牌價觀察，10日的賣出價為每公克4873元，一位年長讀者分享，2013年3月黃金存摺每公克只有1516元，與台銀最新牌價相比，上漲幅度達221%。

《Investing》10日報導，自2月底中東戰爭爆發以來，金價累計下跌近10%，因投資者需要彌補其他資產的損失，導致黃金避險吸引力有所減弱。

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這場衝突引發的能源供應衝擊也加劇通膨風險，促使交易員押注各國央行將推遲降息，甚至可能升息。這對不產生利息收益的黃金構成不利因素，因爲在借貸成本較低時，黃金通常更具吸引力。

本週金價走勢相對穩定，投資人正把目光集中在美伊脆弱的停火協議能否持久，以及即將公布的美國消費者物價指數（CPI）報告，9日黃金價格上漲逾1%，週五（10日）亞洲盤現貨黃金穩定在每盎司4760美元附近，本週迄今金價上漲近2%。

許多人想問可否進場？Capital.com駐墨爾本分析師Kyle Rodda表示，任何預測都根據對這場戰爭的判斷。如果停火能夠維持、達成和平協議，並且未來通膨得到控制，黃金將會回升。若局勢惡化，那麼金價仍然存在顯著的下行風險。

2013年3月黃金存摺每公克價格約1500元。（民眾提供）

不過，對於多年前持有黃金的投資人而言，報酬仍相當不錯。一位年長讀者分享，2013年3月1日透過黃金存摺買進黃金，當時金價每公克為1516元，與台銀10日最新牌告價相比，上漲幅度高達221%。

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