5月報稅倒數！中小企業研發創新、增聘與加薪留才享租稅優惠

經濟部提醒，中小企業研發創新、增聘人才及加薪留才，今年5月報稅可享租稅優惠。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕115年營利事業所得稅結算申報日程已近，中企署今（10日）再次提醒全國中小企業主，把握目前近1個月時間，符合申請「中小企業發展條例」投入研發創新、增聘人才及加薪留才相關租稅優惠的資格，及早備妥相關文件提出申請。

中企署說明，中小企業如有研發創新相關支出，於114年度投入研發人員薪資及教育訓練費用、消耗性器材、原料、材料或樣品、資料庫、軟體程式或系統等費用，可選擇按支出金額15%抵減當年度應納稅額，或按支出金額10%在3年內抵減各年度應納稅額。舉例而言，業者114年投入的各類研發經費共新臺幣1000萬元，且選擇於當年度抵減應納稅額，即可抵減150萬元稅額。

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在增聘人才方面，中小企業於114年度增僱至少2名「24歲以下」或「65歲以上」基層員工，在今年5月報稅時，可享有增僱薪資費用200%的營利事業所得額減除優惠。例如業者因增聘員工多支出100萬元薪資費用，報稅時可扣除200萬元，有效降低課稅所得額，進而減少應納稅額。

中企署也鼓勵企業提升基層員工薪資待遇，中小企業於114年度為基層員工加薪，在今年5月報稅時，可享有加薪薪資費用175%的營利事業所得額減除優惠。例如業者為10名基層員工每人每月加薪5000元，全年增加薪資支出60萬元，除原本支出60萬元可減除營利事業所得額，尚可額外減除75%（即45萬元）；若以營所稅率20%計算，約可省下9萬元應納稅額。

中企署補充說明，為使「基層員工適用範疇」更能反映國內薪資成長幅度，未來將每年依勞動部「職類別薪資調查」結果公告調整。今年度報稅所適用114年度全時基層員工，指月平均經常性薪資低於6萬3000元者，而部分工時基層員工，則以日薪不超過3152元，或時薪不超過394元為基準。

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