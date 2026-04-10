磐儀在手訂單水位20億元 全年營收估增3至4成

磐儀營運能見度明顯提升，內部看好今年營收目標挑戰30億元，年增幅上看30%至40%。（磐儀提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕磐儀（3594）加速從工業電腦（IPC）邁向人工智慧（AI）應用整合商，隨著多項布局逐步進入收斂與落地階段，董事長李明說，目前在手訂單規模約20億元，提前鎖定去年營收水位，營運能見度明顯提升，今年營收目標挑戰30億元，年增幅上看30%至40%，並以「A+I」策略為核心，推動AI技術全面導入工控應用場域。

李明分析磐儀今年訂單結構來源，美國市場需求強勁，有望超額達標，成為今年主要成長動能來源，中國與英國市場則維持穩健推進，至於台灣與南韓市場仍有提升空間。隨著接單動能持續轉強，公司也同步調整營運策略，將重心由單純營收成長轉向獲利優化，透過盤點產品組合、逐步退出低毛利項目，並優化內部人力與流程配置，以提升每股盈餘（EPS）與整體獲利結構。

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在成長動能方面，磐儀積極深化「MEGA」策略聯盟，強化從晶片到應用的一條龍整合能力，公司攜手聯發科（MediaTek，2454）提供GPU與ASIC等底層技術，並在AI TPU領域展現動能；樺漢（Ennoconn，6414）則與磐儀進行研發分工，透過設計與修改機制降低成本；G夥伴有助於伺服器與硬體資源的深度整合，可能成為磐儀策略性投資人；磐儀（Aronr）則扮演應用層角色，將晶片能力轉化為AI Box與智慧醫療等終端產品。

產品與技術布局方面，磐儀持續推進AI化工控應用，以AI Box為核心產品，強化設備端AI運算能力，並解決多元通訊協議相容問題，作為新一波成長引擎。此外，公司亦整合熱成像技術（FLIR），導入工業配電盤監測場景，並開發具備電磁相容（EMI）認證的防爆手機，結合熱成像與對講功能，拓展工業安全應用版圖。在智慧醫療領域，則受惠政策資源挹注，布局智慧病房床頭卡系統，並著手處理電子病歷（EMR）對接與資安合規需求。

垂直應用布局亦逐步發酵，磐儀將AI導入多元場域，包括低軌衛星應用，聚焦漁業探測與資料傳輸；智慧農業方面，開發具備環境監測功能的設備，以提升養殖效率；另在博弈市場推出輕量化追蹤裝置；無人機領域方面，公司切入無人機地面控制站，相關產品已出貨至北歐市場，顯示海外拓展逐步見效。

資本布局方面，磐儀持續推進增資與策略合作，規劃於1至2季內完成私募與增資案，並鎖定具備「帶錢帶生意」能力的策略投資人。公司並規劃一年內推動子公司磐旭IPO（首次公開發行），強化資源整合與市場擴張動能。

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