網銀、APP登入異常 國泰世華：已啟動緊急處置

國泰世華網銀和APP今早傳用戶登入異常等狀況。（記者吳欣恬翻攝）

首次上稿：14:26

更新時間：15:00（新增國泰世華回應）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華網銀和APP今早傳用戶登入異常等狀況，國泰世華表示，已啟動緊急處置，並將隨時更新處理進度。

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對於異常狀況，國泰世華最新回應，「本行系統稍早出現交易緩慢狀況，目前已陸續修復完成。為維持系統穩定與服務品質，已啟動CUBE App排隊機制，採分流方式提供用戶使用，造成不便之處，敬請見諒」。

目前一進入國泰世華銀網路銀行，即跳出公告「很抱歉，本行CUBE網銀（含App）目前回應速度較緩慢，請耐心等候，造成不便，敬請見諒。」

公告內容還包括「如有特殊情況將延長原訂時間，敬請見諒。」

國泰世華網銀APP則是在登入時出現「目前使用人數較多，為維持登入後操作體驗順暢，您即將進入等待區」下方有前往排隊的按鈕，點選後，出現「我們正在安排您登入，建議停留在本畫面等待」下方並有預估等候時間，但等候時間可能還會增加，平均約需等候10分鐘才能順利登入。

對此，國泰世華表示，本行系統因出現短暫異常，造成部分功能可能無法使用，已啟動緊急處置，並將隨時更新處理進度，造成不便，敬請見諒。

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