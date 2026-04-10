北市汰換節能設備補助2.1億 蔣萬安承諾將持續補助

蔣萬安致詞時表示，今年展覽規模再創新高，設有超過700個攤位，吸引全球各大品牌參展。（記者田裕華攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕2026台北電器空調影音3C大展今（10）日至13日盛大開展4天。台北市長蔣萬安在開幕日表示，台北市過去4年已核定超過1700件節能設備汰換案，累積補助金額超過2億1000萬元，台北市的節能方案會持續推動，鼓勵市民把握展期間各項優惠，將家中老舊電器汰換為高效能產品，一起落實節能減碳。蔣萬安也透露，想購買節能電扇，讓三寶可以好好睡覺。

蔣萬安致詞時表示，今年展覽規模再創新高，設有超過700個攤位，吸引全球各大品牌參展，已成為年度指標性的產業盛會。他也特別感謝中華民國電器商業同業公會全國聯合會理事長廖全平及全體理監事，長期打造展會平台，讓外界看見臺灣電器產業的實力，積極投入公益，展現企業社會責任。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安指出，公會去年舉辦公益路跑、持續關懷腦性麻痺病友與獨居長輩，尤其花蓮馬太鞍溪災情發生後，廖全平理事長第一時間號召會員捐贈冰箱、空調等家電，並提供後續免費檢修服務，充分展現臺灣產業最珍貴的溫暖與韌性。

蔣萬安逛家電展。（記者田裕華攝）

台灣電器品質聞名世界，蔣萬安表示，網路上常有民眾討論哪些「電器最耐用」？有人說從辦公室打卡機，結婚時的家電，冰箱、熱水瓶、電風扇用了30年品質還很好。

為了讓更多市民受惠。蔣萬安表示，臺北市節能補助方案將持續推動，過去4年市府已核定超過1700件節能設備汰換案件，累計補助金額超過2億1000萬元，鼓勵市民把握展期間各項優惠，將家中老舊電器汰換為高效能產品，一起落實節能減碳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法