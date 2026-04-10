塑化報價大漲，台塑四寶3月營收大爆發Q1全數轉盈。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到塑化報價大漲之故，台塑四寶今日公告3月營收全數大幅成長，同時，首季獲利也全數轉盈。以3月營收來看，台塑（1301）月增率高達六成以上，成長幅度最大；以首季獲利來看，台塑化（6505）受惠於美伊衝突帶動原油價格急速上漲，帳面上產生較大購料與存貨利益，首季稅後盈餘204.07億元，每股稅後盈餘（EPS）2.14元，排名第一。

台塑3月營收173.54億元、月成長61.6％，銷售量、價都增加；南亞（1303）3月營收271.7億元、月成長46.4%，寫下近43個月的單月新高，在各產品中，電子材料產品營收占比達5成以上，營運狀況最佳。

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台化（1326）3月營收337.29億元、月成長46.8％，量差增加47.1億元，售價差增加60.4億元；至於台塑化3月營收633.21億元、月成長39.2%，銷售價差增加195.9億元，銷售量差減少17.6億元。

從首季獲利來看，台塑化受惠於美伊衝突帶動原油價格急速上漲之局面，帳面上產生較大購料與存貨利益，因此首季稅後盈餘204.07億元，每股稅後盈餘（EPS）2.14元；南亞首季每股稅後盈餘（EPS）達1.80元，寫下最近15季以來新高，獲利加速的動能主要來自於電子三大領域的貢獻，包括南亞電子材料、子公司南亞電路板，以及轉投資的南亞科技。

台化首季稅後利益為62.47億元，每股稅後盈餘（EPS）1.07元；台塑首季本業仍虧損13億元，主要係轉投資收益增加，稅後盈餘32.6億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.51元。

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