韓媒爆三星2奈米良率死穴未解 台積電有望通吃高通下一代AP訂單

韓媒披露，高通正重新評估下一代AP的生產策略，更傾向優先採用台積電生產線，「甚至可能把訂單全數交由台積電承接」，而不是三星。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒披露，三星電子的晶圓代工業務曾試圖憑藉其下一代 2 奈米製程翻身，如今再次面臨另一個關鍵的轉折點。全球行動應用處理器（AP）大廠高通近期曾大幅提高新訂單預期，因三星製程良率和穩定性等因素，高通正重新評估下一代AP的生產策略，更傾向優先採用台積電生產線，「甚至可能把訂單全數交由台積電承接」。

韓媒BusinessKorea報導，外界曾預期三星會繼特斯拉之後成功拿下高通，進而創造新的轉捩點。然而，如今外界越來越擔心這家關鍵客戶可能會離開，重返台積電，凸顯三星代工業務的成敗取決於其技術實力。

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半導體業界9日傳出，高通正重新評估下一代AP的生產策略，將重心轉向台積電，而非三星。顯示高通從風險控管角度出發，更傾向優先採用台積電生產線，「甚至可能把訂單全數交由台積電承接」。

報導指，三星電子和高通自今年初以來一直在探討2奈米製程的代工合作。這主要是因為市場預期，長期以來困擾三星的良率低等問題已得到很大程度的解決。事實上，高通執行長曾公開提及與三星合作的可能性，這進一步提升外界對兩家公司自2022年以來暫停的代工合作可能重啟的預期。高通曾委託三星生產其尖端應用處理器（AP）直至2021年，後來又重返台積電。

業內分析表明，三星反覆出現的良率問題再次成為絆腳石。批評人士指出，良率問題已持續多年，即使在2奈米製程製程下依然存在。因此，關於製程穩定性的爭議再次浮出水面，兩家公司之間的代工談判也出現挫折。

業內人士透露，三星電子2奈米製程的良率在去年下半年僅為20%左右，即使最近也略低於穩定量產所需的60%左右。相較之下，台積電2奈米製程的良率在60%到70%之間，並且已經證明其量產的穩定性。

根據分析，從高通的角度來看，出於風險管理的考慮，它別無選擇，只能將生產優先權交給台積電。這是因為製程越先進，良率的保障就越直接關係到獲利能力。反觀三星電子尚未達到高通大規模代工所需的水準，也就是約70%的量產良率。

報導說，台積電憑藉穩定的良率，已經拿下輝達、AMD、高通和蘋果等主要客戶，進一步鞏固了其在2奈米製程領域的領先地位。不過，高通據傳並未完全停止與三星的合作。業內人士認為，如果未來良率穩定在一定水準以上，高通可能隨時採取多元化採購策略，將部分產品線或產量分配給三星。

報導直言，三星晶圓代工良率問題反覆出現，動搖客戶的信任。批評人士指出，三星必須憑藉自身的技術能力證明其量產穩定性。換言之，晶圓代工競爭力的核心最終取決於良率。

一位業內人士表示，三星電子在不到半年的時間內顯著提高良率，但仍然存在一些不穩定因素。為了吸引客戶，三星最終必須依靠技術能力來確保良率。他補充，如果現狀持續下去，三星未來甚至可能在1奈米製程的領導地位爭奪戰中落後於台積電，最終面臨無法吸引客戶的困境。

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