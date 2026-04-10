食物中毒頻傳 攤商未投保產品責任險恐受罰 兆豐保險祭低門檻方案

兆豐金旗下兆豐保險祭出低門檻方案，整合公共意外責任保險、雇主意外責任保險、現金保險及產品責任保險4大保障。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕高雄市日前有市場春捲攤販爆發疑似食物中毒案，累計上百人就醫，新北市也有便當店百人食物中毒事件，攤商恐面臨數千萬求償，但因沒有投保任何保險，民眾擔憂求償無門。兆豐保險整合公共意外責任保險、雇主意外責任保險、現金保險及產品責任保險4大保障，提供低門檻、彈性規劃、一站購足，每日最低保費不到22元，即使小攤販也可強化營運韌性。

近期國內發生多起食物中毒事件，業者因未投保產品責任保險，引發社會關注。兆豐保險指出，根據衛福部法令，食品業者須投保產品責任保險，若未依規投保，可罰處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，一旦發生事故，業者還須自行承擔營運與財務壓力，得不償失。

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兆豐保險近期推出「兆福店家」專案，將業者營運過程中的常見風險一併整合，涵蓋「公共意外責任保險」、「產品責任保險」，「雇主意外責任保險」及「現金保險」4大保障。

「公共意外責任保險」，可因應顧客於店內因環境或設施發生意外所衍生的賠償責任，分散突發事故帶來的求償壓力；「產品責任保險」，涵蓋商品缺失導致消費者受損，降低食安與商品爭議對商譽與營運的影響。「雇主意外責任保險」，則是鎖定員工規模為1至20人的公司行號及店家，保障受僱人因執行職務發生意外事故致體傷或死亡，有助分散人事風險；「現金保險」則涵蓋竊盜、搶奪、火災等造成的現金損失，可維持店家營運資金穩定。

兆豐保險表示，這類保險涵蓋業種多元，中小店家均皆適用，保單為1年期設計，專案適用對象包含餐飲業（餐廳、小吃店、飲料店）、服飾與洗衣等生活服務業，以及五金、家電、汽機車材料行、文具及美容美髮等零售與服務業，店家可選擇套裝投保，涵蓋多項營運風險，每日保費最低不到22元；也可依需求彈性擇項投保，協助業者從容面對各類營運風險。

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