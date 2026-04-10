黃金大行情還沒結束！專家喊上看5000美元、時間點曝光

道富環球投資管理看好金價在年底前突破每盎司5000美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管在短期內，隨著油價高漲持續推升通膨與利率預期，黃金面臨一定逆風，但道富環球投資管理（State Street Investment Management）仍看好金價在年底前突破每盎司5000美元，由多希（Aakash Doshi）領銜的大宗商品分析師指出，他們依然看多黃金，並認為今年剩餘時間內，金價有50%的機率落在每盎司4750至5500美元區間。

道富分析師在月報中表示：「我們將每盎司5500至6250美元的多頭情境機率，由35%下調至30%，但認為4000至4100美元將成為市場底部支撐，且歷史高點有望在2027年前再次測試。我們將空頭情境區間設定在4000至4750美元（也就是3月收盤時的交易區間），其發生機率為20%。」

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儘管道富仍維持對黃金的多頭觀點，但分析師指出，鑑於全球金融市場情緒，因美國與以色列對伊朗的聯合軍事行動而出現轉變，上月金價的回落以及目前的盤整走勢並不令人意外。

分析師進一步指出，年初時市場原先預期聯準會今年將降息58個基點；然而，中東局勢動盪對能源市場供應鏈造成嚴重衝擊，已大幅改變市場對利率的預期。

目前，芝商所（CME）的 FedWatch 工具顯示，利率在年底前維持現行水準的機率為71%。儘管貨幣政策立場偏向中性，金價仍在每盎司4800美元下方展現相對韌性。

儘管面臨上述逆風，道富表示，投資人應持續關注更廣泛的長期市場趨勢，而非過度聚焦短期利率預期的變化。

報告指出：「3月金價的修正，主要源於聯準會政策重新定價與實質利率上升，進而支撐美元走強。這很可能並非由貨幣貶值疑慮，以及資金轉向『非主權法幣替代資產』配置所驅動的黃金需求邏輯。因此，投資人應審慎權衡週期性壓力與結構性動能。」

在油價方面，雖然油價走高將持續推升通膨壓力，但多希團隊警告，此一環境同時具備雙面效果。

報告稱：「若衝突持續升級，並將布蘭特原油價格推升至每桶150美元以上，可能透過聯準會政策與美元走強的傳導機制對黃金形成壓力；但同時，也將提高經濟陷入衰退或停滯性通膨的風險。另一方面，若油價回落至每桶80至85美元區間，我們認為金價將可迅速重返每盎司5000美元之上。」

在美國貨幣政策之外，道富也指出另一項支撐金價的長期利多因素：政府債務的不可持續性上升。根據美國國會預算辦公室（CBO）的預估，美國聯邦債務的淨利息支出今年將首度突破1兆美元。然而，面臨債務問題日益嚴重的國家並非只有美國。

分析師表示：「財政赤字擴大（來自戰爭支出、利息支出上升及財政收入減少）進一步強化高負債環境，並提高長期貨幣貶值風險，而這在歷史上通常會推升黃金需求。全球總債務已攀升至約348兆美元的歷史新高，約為全球GDP的3至4倍，且增幅主要集中於政府部門，而非民間部門債務，這可能預示財政壓力正逐步內化並長期存在。」

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