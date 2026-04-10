油價、塑膠、金屬連漲！家電五、六月喊漲3至5％

「五、六月會不會漲價？絕對漲！」廖全平說，這兩個月份是家電業的旺季，漲幅落在3至5％以上。（記者田裕華攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕2026臺北電器空調影音3C大展今（10）日至13日盛大開幕，現場集結700攤位，加上政府節能補助最後一年倒數，主辦單位預估會創下22億家電商機。不過，電器公會理事長廖全平強調，本次3C展是漲價前的最後一檔優惠，由於銅、鐵、鋁、石油、塑膠連續漲價，家電業者難以支持，因此今年五、六月份必定迎來一波調漲，漲幅落在3至5％。

廖全平理事長表示，去年下半年銅、鐵、鋁就已漲價，加上近期石油漲價，塑膠材料也調漲，加上台幣貶值，家電業者的成本都超過10%以上，加上台灣房價上漲、銀行不容易貸款，房屋成交量也下跌，今年開始整體家電業買氣也下降，已經降低10幾％。

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「五、六月會不會漲價？絕對漲！」廖全平說，這兩個月份是家電業的旺季，漲幅落在3至5％以上，但是實際反應到成本夠不夠？其實也不夠，因為銅鐵鋁漲價20至40％，但是調漲也至多5％，因為也要顧慮年度的業績。至於是否會有第二波調漲？廖全平認為，因為以伊戰爭不可能太快結束，他個人不敢預測，但是第一次調漲必定會落在五、六月份。

廖全平分析，幾乎全部家電都有漲價的可能性，不過最有感的類別，第一名會是冷氣、空調，再來就是電冰箱，因為銅鐵鋁比例較高。

廖全平表示，目前也跟家電品牌商討未來價格問題，不過這次家電展有要求廠商凍漲外，並降價給予民眾優惠，因此這檔3C展是漲價前的最後一檔。

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