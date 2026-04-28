避開亞洲地緣政治 全球資金都往這流入

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美。

（羅尤美為富蘭克林投顧資深副總經理）

新興市場在 2025 年表現很好，股市漲了 4 成，債券漲了 2 成。其實新興市場的股債平衡呢，大概 2025 年漲了有 3 成。但是其實遇到戰爭大家其實資金有獲利了結，在 2026 年今年以來其實呈現了震盪的一個狀況。但是我們發現，國際資金還是持續流入新興市場。

主要的原因是在於，如果從三個角度來看，其實新興市場跟以往已經長得很不一樣，尤其是從台灣的科技。整個新興市場的樣貌當中科技的比重是拉高的。如果以全球的專利權來看，新興市場已經佔全球的超過 50%。那這個樣貌跟以前投資到新興市場好像只有房地產啦、金融啊，還有拉丁美洲原物料這些已經很大不相同。

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但是如果來看到目前的股價跟本益比，新興市場跟美國或者是全球市場來比還是相對低估。主要的原因就是來看到其實在目前 MSCI 世界指數當中，新興市場至少要佔一成，可是普遍大部分的資金都配 5% 左右。就可以看投資人你自己看看手中你有新興市場，除了台灣以外的新興市場佈局有多少，就可以發現普遍資金是低配的。所以資金開始在流入也就是重新佈局，因為在全球化佈局之下，其實新興市場，還有包括最早從巴菲特提到日本啦，那以及歐洲是國際資金優先佈局的之外，其實也看到 2025 年新興市場的表現非常的好。

那就來回到說那怎麼樣佈局新興市場？因為對投資人而言，我們如果來解析新興市場，亞洲、東歐、拉美，其實現在主要只剩下亞洲跟拉丁美洲。剛好有很大的區別。如果來看到股票市場發達的就是亞洲，而且現在科技的比重越來越高。包括台灣、南韓都是以科技領先取勝。所以這個部分表現是最好的。

可是如果我們來看到，其實在匯率上面升值最多的，在這兩年反而是拉丁美洲的國家。包括巴西，其實在 2025 年對美元升值了 13 %，2026 年還是升了 6% 以上。也就是說在匯率上面如果是可以對美元升值的，其實看起來又擁有戰略關鍵資源的其實是在拉丁美洲，表現是很好的。

所以如果來看到我們，如果是新興市場的股票基金，投資人是用定期定額的方式，裡面其實就包含了亞洲，還有拉丁美洲，當然還有一些東歐。這個就是如果你是用想要廣納最完整的題材，股票有科技然後也有關鍵資源，也有包含了拉丁美洲，有匯率上面跟一些亞洲比較沒有的天然資源，那就是在拉丁美洲。那你就是用新興市場股票，或者是包含了新興市場股債都含在裡面的就叫做新興市場的平衡型。這一類的方式是最方便跟一次擁有所有的股債匯市題材的方式。

那如果投資人你覺得，我就是想要科技，或者是單一國家，我很明確的，而且我也有在券商複委託開戶，我就是單一國家想要進進出出，其實那就大家很知道的，其實除了原本日本有曾經是亞洲漲幅最大的，後來台灣也是亞洲漲幅最大的國家，但是 2026 年到目前為止，亞洲漲幅最大的股市是韓國。

如果來看到最近其實韓流明星來台灣演唱會每次都有很多的這個觀眾的話，其實可以發現韓國現在它有三大題材，除了有先進的半導體，再來就是有文化的這種輸出，還有醫療醫美這一類的收入來源。那第三個就是它還是全球第二大的造船廠。所以其實在韓國股市今年表現蠻好，當然最近拉回也非常多的話，它就是比較適合積極的投資人。

所以穩健的話，我們就建議定期定額新興市場的股市或者是股債平衡。那除非你比較積極，而且你很熟悉如何選擇進出場時點的話，那才去考慮單一國家。

國際資金還是持續流入新興市場。（法新社）

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