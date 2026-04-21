黃金仍有利可圖 您該買這種產品

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美。

（羅尤美為富蘭克林投顧資深副總經理）

其實黃金最主要是在供需面。當市場在擔心，地緣政治風險，或者是在美國，美元的，擔心它的財政或者是美元地位的時候，其實黃金從去年這個表現非常的驚人。最近的回檔，我覺得投資人倒是到底該怎麼介入？可以分析一下我們要比較的是黃金的實體或者是從黃金的礦脈的股票。那到底是用基金還是 ETF 呢？那其實有很大的不一樣。

其實如果是在實體的話，你現在都是在銀行就可以買到。但是如果你是 ETF 呢，其實有可能是連結黃金實體，或者是連結黃金礦脈公司股票。但是如果你買的是基金，那絕對都是以黃金礦脈公司股票。

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所以你可以發現在 2025 年的時候，黃金礦脈公司的股票的漲幅是黃金實體的兩倍以上。那這個就要提到，所以關係到第一個，風險跟波動度。你就要確定，你如果波動風險承擔能力低的，其實你可能選擇實體黃金。可是如果你為了只是要賺錢，不是為了要真的放在床底下，或者是真的是要戴在身上的話，流動性跟投資面來看的話，可能還是 ETF 跟基金還是比較方便。

那現在就要來談說如果你買的是黃金實體，賺的是什麼？黃金沒有利息呀！就是給你放在，是給你一個安全感。或者是金飾，全球黃金四成是做金飾的。那其實另外一個為什麼這一波有這麼大的買家是誰？就是全球央行。

如果我們看到圖表當中，2021 年當初全球央行的外匯儲備只有 13% 是用黃金。但是到最近已經升高到 23%。所以全球現在最大的買家不是中國、印度，買來結婚掛一排黃金了，是央行。

因為這也是發生很明顯的變化，就是在美國制裁俄羅斯之後，所以各國決定自己要捍衛自己的貨幣的話，或者是不要那麼依賴美元的話，必須持有黃金，而降低美元的比重。所以這是一個最大的買盤。所以最近的拉回，我們認為央行可能又會開始慢慢的加速買。所以回到，對投資人而言，你關注的是供需面，才能提高價格。這是一個。

但是為什麼黃金礦脈公司可以漲幅是黃金實體的兩到三倍呢？因為就算黃金價格不再漲了，黃金礦脈公司還有機會繼續獲利，因為它就是股票。所以它有一個成本，目前這些公司可能成本是 2000 塊美金。所以只要黃金價格不需要繼續漲了，它只要 4000 多美元，他們都繼續獲利，毛利都是五成以上。所以現在哪個公司哪個產業可以毛利這麼高？現在就是黃金礦脈公司，毛利很高。

所以它就回到股票的評價。你價格不需要繼續漲，但是它的毛利、它的現金流就是非常豐沛。所以這是為什麼黃金礦脈公司股票它現在體質好變成現金流量很好，它股價之前又一直被低估，它的本益比非常的便宜。當它變成是毛利率 5 成以上的公司之後，所以它現在股價一直往上在追金價。

所以這個是，如果跟投資人來講的話，你決定在投資實體黃金，或者是黃金的 ETF、黃金基金的時候，可以來做一個判斷。那以長期來看的話，它真的波動非常的大。所以試算下來只要投資組合放 3 % 或 5% 就夠了。因為當它要漲的時候，通常很爆發式的上漲。那但是它當世界和平，正常的狀況之下，它可能波動是…它可能獲利是比較低的。所以大家有個概念是，有時候它你追不上它突然爆發的那個時點。所以它概念就是你為了一些不確定性、地緣政治風險，買保險的概念。所以你只要配 3% 的一個比重，5% 的比重就夠了。

黃金仍有利可圖。（彭博）

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