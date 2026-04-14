第一季上沖下洗 羅尤美：別再All in科技股

（羅尤美為富蘭克林投顧資深副總經理）

第一季市場可說是「上沖下洗」。前兩個月大幅上漲，但進入3月，隨著地緣政治衝突升溫，市場快速回檔，漲幅幾乎全數回吐。我認為，這樣的行情其實正好提供投資人一次「投資組合壓力測試」：若資產波動已影響到情緒與睡眠品質，代表配置需要調整。

展望第二季，市場仍將面對高度不確定性，尤其來自川普政策動向。不過隨著11月國會選舉逼近，政策焦點預期將逐步由國際議題轉向美國內需。

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美國當前關注核心包括通膨走勢與貨幣政策方向。市場正在重新評估聯準會是否停止降息，甚至不排除轉向升息的可能。在此背景下，穩定金融市場信心將成為政策首要任務。

此外，為爭取選民支持，財政政策預料將轉趨積極，包括減稅與刺激方案，特別是讓中小企業與一般民眾「有感」的措施。整體而言，第二季政策基調偏向內需導向與偏多刺激。

回到投資策略，投資人應重新檢視資產配置，是否能受惠於「美國內需與製造業回流」趨勢。其中，中小型科技股與工業類股，將是主要受益族群。

另一方面，在第一季市場震盪期間，表現最具韌性的則是公用事業與基礎建設類股。這類資產具備三大優勢：波動較低、股息穩定，以及受惠於AI發展帶動的電力需求成長。隨著資料中心快速擴張，電力基礎建設的重要性顯著提升，使相關族群具備防禦與成長雙重特性。

綜合來看，投資人避免過度集中於單一科技族群，可採取更均衡策略，例如透過定期定額布局美國中小型股，同時納入公用事業等防禦型資產。

第二季資產配置主軸應聚焦「美國內需題材＋防禦性配置」，在不確定環境中兼顧成長與穩定。

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美。

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