台積電入列！全球最賺錢公司排行 第1名是這間亞洲企業

KB證券預估三星2027將成為全球獲利最高公司，台積電則排名第9。（路透合成照）

〔財經頻道／綜合報導〕據韓媒最新報導，蘋果已確定由三星顯示器（Samsung Display）獨家供應摺疊OLED 面板，獨供期限長達3年，分析師預期，三星明（2027）年可望超越輝達（NVIDIA），成為全球獲利最高公司，台積電則擠進前10名。

日前三星公布的初步財務數據顯示，今年1到3月期間，營業利潤為57.2兆韓元（約新台幣1.22兆元），分析師預測為40.6兆韓元（約新台幣9484.16億元），比去年同期的6.69兆韓元（約新台幣1434億元）成長了8倍多。

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根據KB證券分析師預估，三星2026年總營業利益將達到327兆韓元（約新台幣7兆元），2027年則會進一步攀升至488兆韓元（約新台幣10.46兆元），成為全球最賺錢的公司，略微超過輝達預期的營利485兆韓元（約新台幣10.40兆元）。

根據KB證券提供的數據，輝達明（2027）年營業利益估為485兆韓元，名列全球第2，第3至第5名分別是沙烏地阿美（316兆韓元）、Alphabet（284兆韓元）和蘋果（248兆韓元）。

另外6至10名則為微軟（245兆韓元）、SK海力士（231兆韓元）、亞馬遜（184兆韓元）、台積電（160兆韓元）、摩根大通（140兆韓元）。

根據KB Securities這份營利預測報告中，台積電位列第9，2027年營利估計可達160兆韓元（約新台幣3.43兆元）。

Bookmark this. KB Securities expects Samsung to make more money than Nvidia next year. pic.twitter.com/KNlDOG3gEd — Jukan （@jukan05） April 8, 2026

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