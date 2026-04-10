觀望美通膨數據！亞幣震盪分歧、台幣續升暫收31.736元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕以色列與黎巴嫩同意展開談判，市場風險情緒受到提振，美股上演逆轉行情，台股同步走高，新台幣兌美元匯率也持續走升，今早最高觸及31.71元，惟市場觀望美國即將公布的通膨數據，亞幣走勢分歧。新台幣中午暫時收在31.736元、升值1.2分，台北外匯經紀公司成交量6.77億美元。

回顧本週，在美國與伊朗達成為期兩週的停火協議後，新台幣已連續三個交易日收紅。不過，相較台股強勢表現，匯價升幅仍顯溫和，整體仍維持在31.7元至32.2元區間。短線能否有效突破區間上緣、進一步展開升勢，仍有待後續資金動能與國際情勢變化觀察。

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儘管中東局勢出現降溫跡象，美元指數一度走弱，但市場對於今晚即將公布的美國3月消費者物價指數（CPI）仍保持高度戒心。此次數據為2月底中東戰事爆發以來，首度反映油價波動對通膨的影響，並可能影響聯準會後續動向。今早亞洲電子盤中，美元指數續在98.8附近高檔整理。

觀察主要亞幣走勢，本週在停火利多激勵下，多數出現反彈後轉為震盪整理格局，其中，韓元自先前逼近金融海嘯低點後強勢反彈，一舉升破1500兌1美元關卡，隨後在1480附近整理，惟日圓今早又貶回159兑1美元價位。

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