壓力越大賣越好？「轉運經濟」崛起 開運禮爆單52％成送禮黑馬

LINE禮物攜手大甲鎮瀾宮線上商城「鎮瀾買足」，推出多款主題式開運禮盒。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全台進香與遶境活動即將陸續展開，宗教信仰不僅凝聚民間情感，也逐漸轉化為一種日常生活中的祝福文化。通訊平台LINE旗下送禮服務「LINE禮物」觀察到，帶有開運納福寓意的商品需求於2025年明顯升溫，顯示在生活節奏加快、壓力升高的背景下，民眾更傾向透過具有平安祝福意涵的禮物來傳遞關心與心意，進一步讓「好運祝福」成為日常送禮的一部分。

看準這股趨勢，LINE禮物即日起至4月30日首度推出「轉運節」活動，結合節氣氛圍與數位互動體驗，將傳統祈福儀式延伸至線上場域。此次活動不僅打造線上遶境與鑽轎體驗，也攜手大甲鎮瀾宮線上商城「鎮瀾買足」，推出多款主題式開運禮盒，讓使用者能依照財運、貴人運、平安、考試、好孕或防小人等不同願望選擇對應商品，將祝福具體化並透過社群傳遞。

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從市場數據來看，開運納福品類已成為送禮市場的新興成長動能。LINE禮物指出，該品類2025年訂單量年增達52%，購買人數也接近五成成長，且成長幅度較美妝與美食等主流品類高出兩倍，顯示結合情感價值與儀式感的商品正快速擴大需求版圖。在高壓生活情境下，能提供心理安定與象徵祝福的商品，逐漸成為消費者送禮的重要選項。

進一步觀察消費輪廓，開運納福商品同時具備送禮與自用特性，其中整體送禮比例高達92%，顯示透過LINE傳遞「好運禮」已成為台灣用戶的重要社交行為。

不同年齡層的消費偏好也呈現分化趨勢：40至59歲熟齡族群更重視祝福的「份量」，偏好具消災解厄與平安寓意的商品，平均客單價達840元，且有超過兩成比例為自用；相較之下，年輕族群則偏好輕量化、日常化的開運小物，如招財貓、水晶樹等，29歲以下族群購買人數年增近9成，且每10筆訂單中有9筆為送禮用途，顯示祈福文化正快速滲透至年輕世代的社交場景。

配合此次「轉運節」，LINE 禮物也推出888元獨家開運組合，購買即可獲贈媽祖壓轎金，並透過線上鑽轎、抽靈籤等互動機制，讓無法親臨現場的民眾也能參與祈福儀式。此外，活動期間還有機會抽中價值1,988元的鎮瀾宮精裝版錢母，進一步提升參與感與話題性。

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