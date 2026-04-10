台灣工業通訊「隱形冠軍」又有新突破！Moxa奪全球首張SL2資安認證

Moxa串列設備伺服器取得全球首張IEC 62443-4-2認證，樹立邊緣連結安全新標竿。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著產業加速邁向數位化，IT（資訊科技）與OT（營運技術）網路加速融合的趨勢下，資安風險正從核心系統一路延伸至「最邊緣」的設備。

工業通訊網路設備大廠四零四科技（Moxa）近日宣布，其NPort 6000-G2系列正式通過IEC 62443-4-2安全等級2（SL2）認證，成為全球首款取得該認證的串列設備伺服器，象徵工業資安防護正式補上長期被忽略的一塊拼圖。

請繼續往下閱讀...

這項認證由IECEE（國際電工委員會電工產品合格測試與認證組織）授權，並由必維國際檢驗集團（BV）核發，代表產品已符合工業自動化與控制系統（IACS）在設備層的嚴格資安標準。

過去許多工業現場仍仰賴使用穩定且符合工業標準的舊式串列協定（RS-232/422/485）進行通訊，雖然穩定可靠，但在現代網路環境下卻成為資安防護的弱點。隨著企業將設備連上網路，這些「舊而關鍵」的設備反而成為駭客切入的入口。

Moxa此次推出的NPort 6000-G2系列，正是針對PLC、儀表與主控台等邊緣設備，提供具備「資安始於設計（secure-by-design）」架構的防護機制，讓既有設備在不中斷運作的前提下，也能達到與新式IP架構同等級的安全標準。

此次產品通過認證，也被視為Moxa打造完整資安架構的重要里程碑。該公司已建立涵蓋設備層、骨幹網路到運算層的防禦體系，從NPort 6000-G2串列設備伺服器，到交換器、資安路由器，再到工業電腦，形成一套「從邊緣到核心」的完整防護網。

BV集團資安檢測處協理薛正指出，近期威脅情報顯示，許多新型攻擊往往來自最貼近日常運作、卻最容易被忽略的基礎設備。如果企業只強化核心系統防護，卻忽略邊緣設備，整體資安仍存在重大缺口，因此設備「資安內建」已從加分選項，轉變為基本門檻。

Moxa產品事業群副總裁楊躍輝則表示，過去35年公司深耕串列通訊市場，如今這項技術仍是工業運作不可或缺的一環，但同時也面臨更嚴峻的資安挑戰。此次取得認證，不僅強化邊緣設備安全性，也有助於延長既有基礎設施的使用壽命與價值。

從產品功能來看，NPort 6000-G2系列內建多項資安與管理機制，包括支援角色式身分驗證、無縫整合入企業安全框架（如 NoC/SoC） ，同時支援集中式身分驗證與系統日誌（Syslog）管理。此外，透過網頁介面即可即時監控串列與網路流量，大幅提升故障排除效率。

在工業資安威脅持續升溫之際，防護重心正從核心系統擴展至整體網路架構，特別是過去被視為穩定卻缺乏防護的串列設備，也逐漸成為關鍵風險來源，顯示工業資安競爭已正式邁入「邊緣設備」的新戰場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法