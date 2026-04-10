美元霸權崩塌？全球央行黃金儲備「首次超越」美元儲備 彭博全說了

彭博表示，全球央行黃金儲備「首次超越」美元儲備，美元主導地位的持續消退將難以阻擋。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕戰爭已對美元體系造成「持久傷害」，美元霸權正在逐步瓦解，彭博報導，在美伊戰爭衝擊之下，全球央行持有的黃金儲備價值，首次超越剔除利息收益後，實際規模僅約4兆美元（約新台幣127兆）的美元儲備，而隨著「減持美元資產」成為越來越多人的理性選擇，美元主導地位的持續消退將難以阻擋，而黃金的長期上漲邏輯，也將隨之進一步強化。

彭博策略師Simon White指出，先前市場曾多次報道"黃金儲備超越美元儲備"，但彼時援引的是IMF公佈的名義美元儲備數字，約7.5兆美元（約新台幣238.12兆），其中包含了美元資產的利息收益累積。

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然而，黃金並沒有產生任何利息，若將名義美元儲備與黃金儲備直接比較，並不公平。

因此，Simon White採用彭博美國公債指數，將利息收益從名目美元儲備中剔除，得出經估值調整後的美元儲備規模約為4兆美元。以此調整衡量，全球央行黃金儲備價值已首次超越美元儲備，打破了布雷頓森林體系II確立以來的格局。

這項調整後的數字更能反映各國央行對美元資產的"主動需求"。數據顯示，自2014年官方美元儲備規模見頂以來，調整後的美元儲備價值已累計下滑約15%；與此同時，以新興市場央行為主的全球央行實體黃金持有量（以噸計）同期增加了約15%。Simon White認為，這項消長對比難以反駁各國央行對美元資產的實際需求正在實質減弱。

黃金儲備超越調整後美元儲備，只是美元主導地位衰退的訊號之一，其他指標同樣在發出警告。

數據顯示，全球貿易中以美元結算的比例近年來已降至約40%，歐元和人民幣的市佔則有所上升；以美元計價的跨境貸款佔全球總量的比例已回落至60%；各國央行持有的美國公債規模已低於其黃金持有量；美元在全球外匯和黃金儲備中的佔比也在快速下滑。

Simon White指出，美元地位的侵蝕不會一蹴而就，目前缺乏可替代美元的儲備和融資資產，這在客觀上為美元提供了緩衝。但他同時強調，這並不意味著問題不存在，只是「輪胎已經被刺破，空氣仍在持續洩漏」。

在他看來，美伊戰爭後，市場參與者已普遍形成共識：遊戲規則已經改變。當「減持美元資產」成為越來越多人的理性選擇，而這項判斷本身成為公共知識時，美元主導地位的持續消退將難以阻擋，黃金的長期上漲邏輯也將隨之進一步強化。

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