首批印度移工將來台？ 民眾憂治安提案「立即中止」單日破3000人覆議直逼成案門檻

有民眾於「公共政策網路參與平台」提案，主題為「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫，優先確保國人治安與性別平權環境」（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部長洪申翰昨日在立法院透露，首批印度移工最快今年可能引進，再度引發民眾反彈。近日有民眾於「公共政策網路參與平台」提案，主題為「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫，優先確保國人治安與性別平權環境」，要求行政院在未能提出「除了良民證以外」的有效治安風險控管方案前，無限期暫緩引進印度勞工，僅1日就獲得逾3000人次覆議。

這不是第一次有民眾在公共政策網路參與平台提案反對引進印度移工，勞動部2024年2月與印度簽訂勞工合作備忘錄（MOU）前，即有民眾在公共政策網路參與平台提案「反對開放印度移工來台，拒絕直接與印度簽署「MOU」但未通過。後續也有民眾提案「反對開放印度移工」，但適逢大選前60天「暫停附議」。

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此次提案的民眾，引述國際新聞與印度當地報導，對於台灣規劃引進印度移工，僅「要求提供良民證」，認為印度行政體系的公信力與證件核發的嚴謹度，是否足以支撐我國對治安的高標準要求，政府未提出具體評估報告，難以化解民間對治安之疑慮，因此拒絕將台灣女性的人身安全，建立在一個透明度不足、且與我國性別平等觀念有極大落差的勞動力來源國之上。

該案於今年4月3日提案，4月8日通過檢核，昨日傳出今年有望引進印度移工的消息後，不少民眾前往覆議，僅短短1天，至10日上午10時30分，覆議人數已突破3500人，距離5000人成案目標已不遠。若能成案，權責機關勞動部需在2個月內給予具體回應。

該提案者提出4大具體訴求：

第1、「無限期暫緩引進」，表示在未能提出「除了良民證以外」的有效治安風險控管方案前，無限期暫緩引進印度勞工。

第2、「​公開治安風險報告」，要求內政部警政署與法務部針對印度性犯罪現況，對台灣社會治安衝擊進行專案評估，並將報告完整公開。

第3、​建立「性別意識篩檢」，表示若政府堅持引進，應建立優於現行良民證的審核機制，包含由我國官方主導的心理測驗、性平意識考核，並由駐外館處實地徵信，而非僅採納該國紙本證明。

第4、「​強制性法律責任追究」，建立來源國政府、仲介與雇主之連帶責任，若引進的勞工發生重大性侵害案件，應有立即終止該國所有勞工引進的「熔斷機制」。

台灣積極爭取擴增移工來源國，早在前勞動部長許銘春任內就規畫推動，當時透過專家諮詢會議蒐集意見。接任的勞動部長何佩珊任內，召開第一次台印度工作會議，確認引進初期採小規模試辦，人數約1000人以製造業為主。勞動部也在2024年11月，邀請印度官員來台訪問，雙方達成的共識包括每2個月召開1次署長層級會議，初期以以傳產製造業優先，引進1000名移工，且印方同意其中5%直聘。

但在首次台印度工作會議結束後，何佩珊即因勞發署職場霸凌輕生案請辭，接任的勞動部長洪申翰上任後，雙邊工作層級會議呈現停滯狀態逾1年。勞動部今年1月初應邀出訪印度，洪申翰昨日表示，1月是由勞動部次長陳明仁率團訪問印度台商，了解印度勞工的運用狀況，目前正與印度方就行政流程、文件檢核、健檢品質等細節進一步確認，他更鬆口表示，首批印度移工有可能在今年引進。

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