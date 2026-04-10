台馬ECA生效帶動貿易成長74％ 首屆部長級會議啟動籌備

台馬ECA去年生效，帶動貿易成長。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部貿易署今（10）日表示，我國與馬紹爾群島共和國（馬國）自1998年建交以來，維持逾27年邦誼。為提升雙邊緊密連結程度及互利的經貿關係，雙方於2019年10月25日簽署經濟合作協定（ECA），並於去年1月15日正式生效。貿易署指出，雙邊貿易呈明顯成長態勢，反映協定生效後兩國經貿交流更加擴大。

台馬ECA協定內容涵蓋經濟合作計畫、投資促進及保障、關務程序及合作、貿易救濟、防衛措施、智慧財產、透明化等領域，雙方並將成立聯合委員會定期檢討及建立執行機制，持續深化雙邊經貿交流。

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為規劃臺馬兩國舉辦首次部長級聯合委員會會議，雙方於本月8日在馬國首都馬久羅共同召開籌備會議，由馬國天然資源暨商務次長Ywao Elanzo及台灣國際貿易署副署長胡啟娟共同主持，我外交部長林佳龍及馬國天然資源暨商務部長Anthony Muller到場致開幕詞。

會中雙方就聯合委員會程序規則交換意見，期以建立穩健的制度化溝通管道，我方另針對如何促進馬國貿易拓銷及投資合作提出具體建議作法。此外，雙方也初步討論首屆部長級聯合委員會會議之期程，以及後續如何推動ECA各項經貿與技術合作計畫，以促進臺馬ECA之效益。

臺馬ECA於2025年1月15日正式生效，雙方所列之貨品清單立即降至零關稅。據統計，2025年臺馬雙邊貿易總額約2.34億美元，較2024年大幅增加74.43%，我對馬國出口以漁船補給用燃料、漁網、漁產品及穀類為主，我自馬國主要進口產品為冷凍魚類。雙邊貿易呈明顯成長態勢，反映協定生效後兩國經貿交流更加擴大。

經濟部表示，馬國為我國在太平洋地區的重要邦交國與經貿夥伴，本次籌備會議為未來召開之聯合委員會奠下基礎，並將有助於雙方落實ECA各項承諾。未來我國將持續結合跨部會資源，透過制度化的對話平台與馬國攜手共創雙贏。

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