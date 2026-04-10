Google Gemini「筆記本」新功能上線！ 整合檔案與對話、一鍵實現跨平台同步

Gemini 新增Notebooks功能，專門用來整理複雜專案的對話與檔案。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google持續強化旗下AI助理功能，近日在官方部落格宣布，在Gemini應用程式中推出全新「Notebooks（筆記本）」功能，進一步整合既有的NotebookLM能力，讓使用者能以更有系統的方式管理資訊，並將AI從單純對話工具，升級為可支援長期專案的個人知識平台。

Google指出，當使用者開始依賴Gemini處理更複雜的任務，例如：準備考試、研究新興主題或發展個人興趣時，資訊分散與難以整理往往成為一大挑戰。為解決此問題，Google早在去年底就已將NotebookLM導入為Gemini的資料來源，而此次推出的「Notebooks」，則是進一步深化整合，提供一個專屬空間來集中管理對話、檔案與資料來源。

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在功能定位上，Notebooks被視為一種「跨Google產品共享的個人知識庫」，並率先在Gemini中上線。使用者可以在筆記本中整理與特定主題相關的所有內容，包括歷史對話、自訂指令以及各類檔案，例如文件與PDF等，讓AI在回應時能基於完整上下文進行分析，提升回覆的精準度與實用性。

操作上，使用者只需在Gemini側邊欄點擊「New notebook（新增筆記本）」即可建立筆記本，並可將既有對話匯入其中，或持續新增資料來源，讓不同專案各自擁有獨立的資訊空間。這種設計也讓使用者能在單一介面中維持資訊條理，避免過往對話分散、難以追蹤的問題。

此外，Notebooks同時支援與NotebookLM雙向同步，無論是在Gemini或NotebookLM中新增的資料，都會自動同步至另一平台，形成跨工具的連續工作流程。這也意味著使用者可以靈活運用兩者的優勢，例如：在Gemini應用程式中啟動的筆記本，仍可以在NotebookLM中使用「影片概覽」（Video Overviews）和「資訊圖表」（Infographics）等功能，進一步深化內容理解與呈現。

Google也舉例，學生可將課堂筆記集中於筆記本中，並利用NotebookLM生成具有敘事感的「電影感影片概覽」（Cinematic Video Overview），提升學習效率與理解深度。

在開放時程方面，Google表示，自本週起，網頁版Gemini的AI Ultra、Pro與Plus訂閱用戶將率先獲得Notebooks功能，未來將逐步擴展至更多使用者。

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