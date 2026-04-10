焦點股》建通：台灣廠助攻3月營收創高 帶量大漲

建通精密3月營收4.57億元，寫下單月歷史新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通精密（2460）3月營收4.57億元，月增99.5%、年增42.9%，寫下單月歷史新高，今年首季營收11.07億元，季增16.3%、年增59%，創下近15季最強表現。受惠於營收報喜激勵股價士氣，建通今日早盤股價高點觸及31.6元，創一年多來新高價，截至上午9時58分暫報30.65元，漲幅5.69%，成交量1767張。

建通指出，集團營運在第一季末已全面邁入高成長軌道，此次營收衝上歷史新高的最大動能為台灣特殊新型銅材廠，讓銅材營收創下最強表現，反映出公司轉型高階銅材策略已獲得市場高度認可，隨著生產良率趨於穩定且產能稼動率持續攀升，特殊新型銅材正成為公司最穩健的成長基石。

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建通表示，台灣特殊新型銅材廠的成功，主因在於滿足市場對於高導電、高純度銅材的急迫需求，未來將在高階應用銅材領域持續投入研發創新，將目標鎖定於AI散熱應用、電力工程與新能源高毛利核心領域發展，逐步帶動產品結構轉型與優化，提升整體毛利率與獲利能力，進而促使營運展望更加樂觀。

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