家樂福插旗嘉義縣朴子 新店開幕設大創迪卡儂專區

家樂福與在地人士為文明南店開幕剪綵。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電在嘉義科學園區設廠，看好高科技產業發展效應，家樂福超市再度插旗嘉義縣，今天位於朴子市文明南店開幕，鄰近縣立體育館、週六夜市以及信仰中心朴子配天宮與鎮安宮，具備高度人流與生活聚集優勢，可望提升周邊生活機能。

今天家樂福營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳連、文明南店店長廖美枝、平和里里長蘇黄寶玉以及地主等嘉賓共同剪綵見證。

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家樂福超市文明南店營業面積超過300坪，兩層樓的社區型超市提供日常用品、雜貨零食有機蔬果、代客料理熟食，包括新上市的鐵板麵與蔥油餅以及牛排與鮭魚等，補足地方消費需求。

家樂福表示，全新超市展現家樂福持續深耕社區型零售市場布局與決心，文明南店以「三餐好鄰居」為定位、規劃營業時間自清晨6點開始至晚間11點，滿足不同時段的消費族群，期待能成為晨間學子溫暖的補給站。

賣場因應當地消費需求，將DAISO大創百貨與迪卡儂以專區形式呈現，消費者無需進入嘉義市中心，即可享有多元購物選擇。店內設計「歡樂世界」讓居民帶著大小朋友玩樂，並販售非籠飼雞蛋，與消費者共同守護母雞福利，實踐永續理念。

家樂福說，嘉義縣太保市展店的成功經驗，足見地方市場潛力強勁可期，隨著據點拓展，正在完善嘉義地區的服務網絡。

廖美枝表示，新店將帶動商業發展與就業機會成長，未來將以在地需求為核心，提供更貼近生活的服務，開幕推出多重優惠活動如多樣商品買一送一、限時瘋狂價、品牌好禮贈、消費滿額贈、指定銀行刷卡優惠等。

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