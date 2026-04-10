伊朗仍控制荷姆茲海峽！北海現貨油價創新高 逼近147美元

週四（9日）北海油價飆升至歷史新高，逼近每桶147美元。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲和亞週煉油廠爭相確保石油供應，加上伊朗持續控制荷姆茲海峽引發了市場新的擔憂，導致北海油價週四（9日）飆升至歷史新高，逼近每桶147美元。

《金融時報》報導，根據LSEG數據顯示，作為即期交割原油指標的福蒂斯原油（Forties）期貨價格週四接近每桶147美元，高於2008年金融海嘯前夕達到的高點，主因是交易員們爭相購買原油貨物，以取代目前滯留在波斯灣的大量原油。

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北海原油現貨交易價格遠高於國際基準布蘭特原油6月交割價的每桶97美元，這是石油市場短缺的另一個跡象。

搶購原油的狂潮如此激烈，以至於擾亂了石油市場的關鍵支柱，交易員表示，由於布蘭特原油差價合約（CFD）的價格超過每桶30美元，突破了洲際交易所（ICE）的門檻，他們無法購買下週的布油差價合約。差價合約追蹤的是即期交割和遠期交割原油價格之間的差額。

這些合約被廣泛用於對沖油價上漲風險，一些市場參與者表示，他們已經不記得從什麼時候開始無法進行布油差價合約交易，並指出目前部份交易是在交易所外進行。

日益加劇的壓力跡象表明，即使美國總統川普保證德黑蘭很快就會開放荷姆茲海峽，但全球能源危機仍在惡化。但川普直言，伊朗在允許石油運輸通過海峽方面「做得非常糟」，並警告德黑蘭最好不要收取安全通行費。

自本週宣佈停火以來，仍只有少數幾艘船通過海峽，其中大部份與伊朗有關。高盛週四告訴客戶，近幾日經海峽出口的石油數量下降，目前僅為正常水準的8％。亞洲國家特別容易受到干擾，因為所需的約80％的石油、相關產品都要經過這條水道運輸。

德黑蘭堅稱，與美國的協議將使伊朗繼續控制荷姆茲海峽，要求船隻通過海峽必須獲得伊朗革命衛隊的許可，並支付費用。然而，在停火協議達成後數小時內，伊朗便以以色列襲擊黎巴嫩為由，叫停了油輪通過海峽的通行。

根據普氏能源（Platts）預估，包括福蒂斯原油在內，衡量北海實物原油買賣價格的布蘭特原油，週四上漲7％，至每桶131.96美元，收復了前一天因停火協議的部份跌幅。期貨市場交易活動則較為平淡，在紐約交易的布蘭特原油6月交割價上漲1％，來到每桶97.20美元，紐約西德州中質原油5月交割價漲4.7％，收每桶99.16美元。

BOK Financial 交易資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）警告，現貨市場的供應緊張狀況將持續到船隻能夠通過荷姆茲海峽為止，預計會看到期貨市場拋售，但現貨市場仍將保持緊張，因為即使海峽開放，也需要20天的時間才能修正物流問題。

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