焦點股》台光電：CCL漲價潮又來了 股價再飆新天價

台光電股價持續創高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕為因應上游原物料價格持續上漲，銅箔基板（CCL）廠為反映成本，近來啟動新一輪漲價措施，台光電（2383）上月進行調漲，漲幅在15-25%之間，台光電今年產能持續全產全銷，營收與獲利有望再創新高，台光電本週股價持續上攻，今日再創掛牌天價，一度站上3400元。

截至9:42分左右，台光電股價上漲5.12%，暫報3385元，成交量約1150張。

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台光電3月合併營收約為120.1億元，月增17.8%、年增56.6%，創下單月新高，第一季合併營收330.7億元，季增32.8%，年增52.5%，同創單季新高。台光電看好AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，該公司預期今年延續近幾年「全產全銷」態勢，目前已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商，針對CCL高階規格M8與M9，台光電都是第一個獲得客戶認證的供應商，至於產能規模方面，去年已完成中國黃石、中山及馬來西亞檳城廠的擴充，並啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、中國、馬來西亞再擴充產線，全年營運有望再創新高。

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