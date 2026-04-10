台灣半導體如何撐起世界？答案揭曉

產業專家指出，台灣不僅是半導體製造重鎮，更是支撐全球科技運作的核心。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕1名長期觀察科技產業的專家指出，台灣不僅是半導體製造重鎮，更是支撐全球科技運作的核心，以台積電（2330）為首，搭配仁寶（2324）、鴻海（2317）、廣達（2382）等製造大廠，形成完整供應鏈，為蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、等國際企業提供關鍵晶片與產品，然而圍繞在台灣晶片供應可能中斷的風險問題近年來持續升溫，成為全球關注的話題之一。

美國知名商業雜誌《FastCompany》報導，產業專家Tim Bajarin撰文指出，在過去40多年中，他有機會為幾乎所有個人電腦、消費性電子與電信產業的主要公司提供顧問服務。早在1991年個人電腦產業仍處萌芽階段時，就曾受宏碁創辦人施振榮邀請，參觀台灣的PC工廠。

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Tim Bajarin回憶，當時他所見的不僅是一座工廠，更是未來全球科技製造版圖的雛形。多年後，他也對台灣在全球科技生態系統中的關鍵角色有了更深刻的理解。以台積電（2330）為首，搭配仁寶（2324）、鴻海（2317）、廣達（2382）、 和碩（4938）與緯創（3231）等製造大廠，形成完整供應鏈，為蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、惠普（HP）與戴爾（Dell）等國際企業提供關鍵晶片與產品。

文章指出，台灣面積約與美國馬里蘭州相當、距離中國僅約90英里的島嶼，卻生產了全球約90%的先進半導體，從智慧型手機、筆電、汽車到人工智慧（AI）資料中心，幾乎都仰賴這些晶片運作。

一旦台灣晶片供應中斷，全球科技產業恐不只是放緩，而是全面停擺。然而中國這幾年加大對台軍事壓力，這樣的風險正逐步升高。而近期隨著美國將戰略重心部分轉向中東局勢，外界擔憂中國採取更激進行動的可能性正在上升。

面對風險，美國歷屆政府已試圖透過一些政策降低對台依賴，然而，相關政策至今成效有限。文章認為，關鍵原因在台積電花費數十年建立的不僅是工廠，而是一整套高度複雜的產業生態系，包括供應商、工程人才與製程技術累積，短期內難以在其他地區複製。

儘管台積電已在美國亞利桑那州設廠，但產能仍遠不及台灣本土；英特爾（Intel）轉型面臨挑戰，包括代工業務的大幅虧損、客戶的疑慮以及新合約遲遲未能簽訂；三星（Samsung）在德州的擴廠計畫也延宕，預計最快要到2027至2028年才可能投產。

這名長期觀察矽谷產業發展的專家指出，他見證過科技產業成功度過經濟衰退、貿易衝突與地緣政治動盪，但目前全球科技產業所面臨的供應鏈結構性風險，與過去相比更為複雜。而現今全球企業在供應鏈韌性與多元化布局方面的進展仍相對有限，整體調整速度不如外界預期。

文章以蘋果為例，雖然該公司近年已將部分iPhone生產轉移至印度等地，以分散製造布局，但在關鍵晶片供應上，對台積電的依賴程度仍然相當深厚。

他指出，目前全球科技產業在供應鏈調整與風險分散之間，仍存在明顯落差。若從企業治理角度來看，相關風險評估方式已出現變化，各大企業正面臨如何在成本、效率與安全之間取得平衡的挑戰。

該專家強調，供應鏈多元化是一項長期且複雜的工程，涉及產能建置、技術轉移與生態系重建，並非短期內即可完成。

他最後表示，全球科技產業正處於加速調整供應鏈結構的階段，各企業如何在新一輪地緣政治與產業變化中重新布局，將成為未來數年關注的重點議題。

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