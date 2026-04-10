手握2000萬元資產不給兒子！79歲阿公的結局很殘酷

隨著高齡化社會來臨，如何管理退休資產成為熱門議題，但如果不擇一切「守住退休資產」，可能失去會其他珍貴的事物。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會來臨，如何管理退休資產成為熱門議題，但如果不擇一切「守住退休資產」，可能失去會其他珍貴的事物。日本一名79歲老翁田島先生（化名）5年前喪妻後便一直獨自生活，由於過去在職期間他一心投入工作，不怎麼花錢，因此穩健地累積資產，如今加上退休金、繼承與投資收益，其擁有的金融資產已超過1億日圓（約2029萬元新台幣），乍看之下生活無虞，但義雄卻有著極大的遺憾，就是兒子已經和他斷絕了關係，主要是田島先生一直和兒子強調「不要依賴我的錢」，就連兒子善意照護他，都被視為「圖錢」的對待，最終田島先生失去了與家人的關係，迎來孤獨的晚年。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，田島先生過去曾在當地製造業公司一路晉升至接近高階主管的位置，妻子5年前過世後，他獨居於一棟透天住宅，雖然失去伴侶帶來巨大空缺，但理應仍能偶爾與子孫相聚，度過平靜時光，但他對金錢的執著卻是不斷加深。

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原本就節儉的田島先生，在妻子過世後，對金錢的執著變得更加強烈。即使是偶爾回家探望的長子，他開口常說的也是這些話：「我的錢，是辛辛苦苦賺來的，別以為可以輕易拿到。」、「要靠自己的能力賺錢。」

但實際上，長子本身已經是個成家立業的上班族，也有自己的小孩，根本沒有打算依賴田島先生的資產。

兩人關係的轉折發生在田島先生在家中跌倒、一度需要照護之時。接到通知的長子，利用工作空檔趕回家照顧父親的生活起居。然而長子照顧3天、準備離開時，田島先生卻遞出一個信封，裡面裝著現金和一張字條，寫著：「照護費3萬日圓（約6087元新台幣） × 3天」。

田島先生還對長子說：「就算是親子之間，金錢往來也應該算清楚。」、「就算最後遺產會給你，但在我活著的時候，這些錢始終是我的。」

面對連善意都被視為「圖錢」的對待，長子一時語塞，過去累積的感受瞬間爆發。數天後，長子寄信給田島先生，信中稱：「我對您的錢沒有興趣，過去沒有、未來也不會依賴。從此之後，我會與您保持距離。請您好好一個人守著這些錢，不要讓任何人拿走。」

此後，即使田島先生撥打電話，再也無法聯繫上長子。

像田島先生這樣擁有龐大資產的高齡者其實並不少見。根據日本內閣府統計，65歲以上人口中，約有18.8%擁有4000萬日圓（約811萬元新台幣）以上的存款。然而，這些資產是否能被妥善運用，取決於個人。若如田島先生般過度執著於金錢，最終可能失去家人，只留下無法運用的巨額資產，釀成悲劇。

報導指出，金錢終究無法帶走。比起一味守住資產，更重要的，或許是思考「何時、為誰、以及如何使用」，而這正是高齡階段不可忽視的課題。

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