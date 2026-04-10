年薪235萬好風光！他卻說出殘酷真相

日本1名男子，雖然年收入高，卻表示自己其實很孤獨。示意圖。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名28歲男子年收入約1180萬日圓（約新台幣235萬元）、住在月租30萬日圓（約新台幣5.9萬元）的高級住宅內，從外界看來，他是同世代眼中的「人生勝利組」，但他卻感到孤獨、發現自己沒有朋友，甚至找人傾訴還被取笑。

松村大輝（化名）表示：「工作中因為會議很多，所以我其實會和很多人交流，但只要一離開辦公室，到隔天早上為止，我幾乎一句話都不會說。這樣的生活已經持續5年以上了。」

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他坦言，自己原本憧憬的是高收入與熱鬧的社交生活，但現實卻是被高壓專案與責任壓得喘不過氣，最終逐漸失去拓展私人交友圈的動力，休假也幾乎都是獨自度過。他說：「打開社群媒體，就會看到朋友的結婚消息或聚會照片，但自己卻只是安靜地度過夜晚。LINE裡雖然有很多聯絡人，但幾乎沒有交流，曾經的朋友也變成了只是認識的人。」

他表示：「我曾向一位信任的朋友傾訴煩惱，但後來發現那些內容被當作玩笑在別人之間傳開。或許也帶有某種嫉妒成分。從那之後，我開始抗拒與他人深交，也不再輕易說出真心話。」

松村大輝甚至不願向父母表露脆弱一面。當被問及「是否有可以說真心話的人」時，他毫不猶豫回答：「沒有。」

儘管在職場上成功、收入優渥，但在私生活中，松村大輝已經有5年時間幾乎不與任何人分享內心感受。這種「不被察覺的孤立」，正在成為當代年輕世代的共同課題之一。

根據日本2024年1份調查指出，有4.3%的受訪者表示「經常或總是感到孤獨」。其中以20多歲族群最高，達7.4%。值得注意的是，在有孤獨感的人群中，有59.9%已持續5年以上，顯示一旦陷入孤獨狀態，往往長期難以脫離。

即使收入較高，也不代表與孤獨無關。即便家庭年收入超過1,500萬日圓，仍有3.3%感到孤獨；即便自認生活「非常寬裕」，仍有4.6%表示存在孤獨感。

在影響孤獨感的因素中，「與家人死別」（24.6%）居首，其次為「獨居」（18.8%）與「重大人際衝突」（13.7%）。像松村大輝這樣曾因友人背叛而產生創傷經驗，也可能導致日後迴避人際關係。

此外，身心狀況也有明顯影響。健康狀況不佳者中，有11.3%感到孤獨；狀況很差者則高達22.0%，遠高於健康良好者的1.3%。

調查同時指出，使用智慧型手機時間越長，孤獨感比例越高。在每日使用超過8小時的族群中，孤獨感達13.3%。

更嚴重的問題在於支援斷裂。雖然多數人表示「不需要支援」（62.6%），但在孤獨感較強者中，有更多人表示「不知道有哪些支援」（19.7%）或「不知道如何申請」（18.4%），顯示資訊落差問題明顯。

另一方面，社會也存在一定的互助意願，有48.7%的人表示「若有人需要幫助願意伸出援手」，但其中42.9%的人同時表示「不知道該怎麼做」，顯示行動與意願之間仍存在落差。

專家認為，克服孤獨不僅需要來自身邊人的支持，同時也需要讓民眾能夠取得具體的支援資訊，例如政府諮詢窗口或NPO等民間組織的協助管道。

當發現身邊親友出現變化時，也應能夠適時提供合適的諮詢與求助場所。因此，如何讓社會大眾更清楚了解各類支援制度的存在，並建立可被廣泛共享的資訊網絡，成為當前重要課題之一。

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