月薪7.9萬買房卻後悔了！同事「1句話」讓他懷疑人生

日本1名男子買房後，卻因為同事的話動搖了。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名38歲男子表示，自己月收入約40萬日圓（約新台幣7.9萬元），當初他考慮購屋時，原本優先考量通勤便利性，但面對不斷上漲的房價，最終發現「居住空間」與「地段條件」難以同時兼顧，最終不得不將購屋範圍一路外移至郊區，一開始他很滿意這間房子，但與同事的1次談話，讓他陷入懷疑。

38歲的高橋健一（化名）表示，考慮到交通的便利性，原先希望能在市區內買房，一開始他設想房子的客廳要大、要給小孩獨立房間。然而在實際看屋後才發現，若維持相同預算，很難同時滿足空間與地段條件。

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最後高橋健一最終在郊區買了一個獨棟住宅，雖然單程通勤時間較長，要約1小時40分鐘，但能有寬敞的居住空間，讓他一度滿意自己做的決定。

不過，一次與同事的對話，讓他的想法開始動搖。1名同樣在15年前於郊區購屋的50多歲同事表示，當初為了空間選擇遠距離通勤，但隨著孩子升學，家庭支出反而大幅增加。

該名同事指出，孩子進大學後，由於通勤時間過長，只能選擇在外租屋，加上房貸與生活補助，每月支出壓力顯著增加，甚至出現「房子變成倉庫」的情況。

聽到這段經驗後，高橋健一坦言自己開始重新思考當初的決定：「現在孩子還小，住大一點的房子很舒服，但等到升學後，如果必須在其他地方上大學，通勤可能變得不現實。那時候可能又會變成另一種負擔。」

此外，他也表示，自己已經開始擔心未來20年後，是否仍能維持當初對「寬敞住宅」的滿足感。

根據日本政府統計調查，在購買新建住宅的家庭中，有44.4%將「住宅設計與空間」列為主要考量因素，而重視「通勤便利性」者比例相對較低。然而專家表示，選擇郊區大宅雖可獲得較大居住空間，但長期可能帶來通勤時間增加與家庭支出結構改變等問題，因此建議仍需納入整體生活成本評估。

此外，1份統計統計顯示，通勤時間越長，生活時間品質如睡眠與家務時間可能受到壓縮。以高橋健一目前單程約1小時40分鐘的通勤距離來看，未來若家庭結構改變，確實可能帶來額外生活成本與時間壓力。

文章建議，購屋選擇不僅應考慮當下需求，也應同步評估未來10至20年的教育支出與生活型態變化。

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